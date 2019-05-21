Süper Lig'de son hafta programı belli oldu!
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda son hafta oynanacak maçların tarihleri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. ve son haftanın maç programı şöyle:
24 MAYIS CUMA:
18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)
25 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)
26 MAYIS PAZAR:
19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 18:38
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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