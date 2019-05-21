Süper Lig'de son hafta programı belli oldu! – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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Süper Lig'de son hafta programı belli oldu!

Süper Lig'de son hafta programı belli oldu!

2018-2019 Spor 'nda son hafta oynanacak maçların tarihleri açıklandı.

'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. ve son haftanın maç programı şöyle:

24 MAYIS CUMA:
18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

21.00 Demir Grup Sivasspor- (Sivas Yeni 4 Eylül)

25 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 MAYIS PAZAR:
19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)


  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 18:38
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