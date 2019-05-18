Trabzonspor 2-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Süper Lig'in 33. Haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti.

Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çaldı.

Yüksek tempolu mücadelede ilk gol 53. dakikada Filip Novak'tan gelirken Beşiktaş 74'te Kagawa'yla 1-1'lik eşitliği buldu.

Golden sadece 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından attığı muhteşem golle bordo mavili ekibe 3 puanı getirdi: 2-1.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, üçüncülüğün Beşiktaş için bir başarısızlık olduğunu söyledi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Güneş, oyun olarak ve sonuç olarak beklediklerini yapamadıklarını belirterek, "Oyun olarak ve sonuç olarak beklediğimizi iyi yapamayınca sonuç alamadık. Kötü bir ilk yarı geçirdik. Son bölümlerde belki ortak olduk ama ofansif ve defansif olarak istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda ortak olduk ama dikkatsiz bir pozisyon sonrası yediğimiz gol rakibi öne geçirdi. Rakip daha güçlü ve istekliydi. Bizde o yoktu. Oyun olarak ve oyuncu olarak da eksik oynadık. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve hak ettiler" dedi.



Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi şansının kalmamasının sorulması üzerine Şenol Güneş, "Beklentinin altında kalınca oyun ve sonuçlar coşkuya yansıması var ama azalan bu beklenti, sahada isteksiz olarak görünüyor. Beşiktaş için üçüncülük bir başarısızlık bunu kabul etmek gerekir. Bu maçta futbol adına doğruları yapamadık. Hiç bir mazeret olmaz. Takım olarak ne hücum yaptık ne de savunma yaptık. Sakatlıklar nedeniyle oyuncu değiştirdik. İstediğimiz hamleleri yapamadık. Oyunun tamamında biz daha olumsuzduk ve kaybettik" ifadelerini kullandı.



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Sezona bazı bölgelerde oyuncu eksiklikleri ile başladıklarını belirten Karaman, "Şükürler olsun aramıza sonradan da olsa katılan oyuncularımız oldu. Devre arasında kulübün yaşadığı zorluklar oldu transfer yasağı da içerisinde. Şükürler olsun diyerek bugünlere geldik. Bugünlere gelmemizde katkısı olan aslan payını oyunculara veriyorum. Kulüp içinde yaşanan zor durum imkansızlıklara mazeret üretmeksizin onlar da bizim fırsatımız diyerek fırsata dönüştürdüler. Antrenmanda en ufak olay olmadan sevgi saygı çalışma disiplinleri oldu. Müsabaka ortamına çıktığında da camiasını, formasını helaliyle alın teriyle ıslatıp yeteneği doğrultusunda hatta bazen olmayan özelliklerin de üzerinde kendilerini geliştirerek bizleri bugünlere getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekçi eleştirilere bakıldığında kanat oyuncularından orta saha, hücum oyuncusundan savunmada top kesecek oyuncu durumuna getirdiğiniz anda birçok olumsuzluk zorluğa rağmen mazeret üretmeden çıktılar temsil noktasında ellerinden geleni yaptılar. Yine sezon içerisinde yaşadığımız birçok zorluğa karşı taraftarlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Onlara mübarek günde iyi veda oldu diye düşünüyorum. Kazandığımız için de mutluyum" dedi.



Karaman, takımın geleceğine ilişkin olarak ise, "Geleceğinin ne göstereceğini konuşmak çok zor. Oyuncularımızın Avrupa'nın güçlü takımları tarafından izlenip transfer tekliflerinde bulunulması iyi sezon geçirdikleri, gelecek adına en iyi şekilde ülkemizi temsil etme noktasında değerlendirilebilir. Trabzonspor'un gelecek hedefi varsa eksik bölgeleri tamamlayarak ve mevcut kadroyu olabildiğince koruyarak, daha da rekabetçi ortam oluşturarak sevgi ve saygı ortamı içinde geleceğe en iyi şekilde odaklanması gerekir. Şu an için ben dahi konuşamıyorum. Bekleyip görmek lazım. Önümüzde Rize maçı var. O maçtan sonra gelişmelerden haberdar olursunuz. Trabzonspor kendi geleceğini planlayacak yetenekte donanımda başkan ve yönetime sahip. Trabzonspor kendi menfaatleri, maddi gücü doğrultusunda, gelecek planlaması doğrultusunda en iyisini yapacaktır diye düşünüyorum" dedi.



Bu sonucun ardından, ligde 4. sırada bulunan Trabzonspor 60 puana ulaşırken, 3. sıradaki Beşiktaş 62 puanda kaldı.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, 26 Mayıs Pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak; Trabzonspor ise aynı gün Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş karşısında ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçı 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Karaman, bu maçta savunmada cezası sona eren Majid Hosseini'ye görev verirken, Atiker Konyaspor mücadelesinde görev yapan Zargo Toure'yi yedek kulübesinde oturttu.

Ayrıca sakatlıktan dönen Pereira da sağ bekte, Kamil Ahmet'in yerine görev aldı. Bordo mavililerde uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin dışında ise eksik oyuncu yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada ceza sahası çizgisi sağ çaprazından Pereira'nın kaleye gönderdiği şut üstten dışarıya çıktı.



11'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında topla birlikte ceza sahası içerisine giren Yusuf'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Karius kornere çeldi.



17'nci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının üzerine çıkardığı topu Sosa gelişine kaleye gönderdi, Yusuf'un dokunduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.



18'inci dakikada Nwakaeme'nin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Karius yatarak kontrol etti.



32'nci dakikada Sosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına girip meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra şutunu çekti ancak Karius son anda köşeden uzanarak topu kornere çeldi.



42'nci dakikada Güven'in altıpas üzerine çıkardığı topla buluşan Burak dönerek vuruşunu yaptı, Uğurcan yakın mesafeden ayağıyla meşin yuvarlağı çıkardı.



44'üncü dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Yusuf'un kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



45+2'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Burak'ın doğrudan kaleye gönderdiği top üstten dışarıya gitti.



49'uncu dakikada Nwakaeme'nin soldan penaltı noktası üzerine ortasında Rodallega kafayla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



51'inci dakikada Quaresma'nın soldan pasında arka direkte Isimat-Mirin iyi yükseldi, kafayla şutunda Uğurcan son anda direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.



53'üncü dakikada Abdülkadir Ömür sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine girip son çizgiye indi, arka direğe yaptığı ortasında Novak'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



60'ncı dakikada Necip'in sağdan kullandığı taç atışında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Güven'in yerden kaleye gönderdiği şutta Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



61'inci dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un dönerek vuruşunu Karius son anda uzaklaştırdı.



62'nci dakikada Abdulkadir Parmak rakiplerinden sıyrılarak sol kanattan ceza sahasına girip şutunu çekti, Karius son anda köşeye giden topa uzanarak kornere çeldi.



74'üncü dakikada savunmada Abdulkadir Parmak'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü ve Kagawa'nın önünde kaldı, onun altıpas üzerinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



76'ncı dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza sahasının gerisinde topla buluşan Yusuf'un doğrudan kaleye gönderdiği sert şut yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



77'nci dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası yayının hemen gerisine çıkardığı pasında topla buluşan Yusuf'un kaleye gönderdiği top Karius'un üzerinden ağlara gitti: 2-1.



86'ncı dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.



Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

AMIRI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunan Vahid Amiri, karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında gördüğü kart ile cezalı duruma düştü. İranlı futbolcu ligin son haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK MEDEL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ine göre zorunlu değişikliğe gitti. Güneş, sağ baldırında ağrısı devam eden ve kadroda yer almayan Dorukhan Toköz'ün yerine Gary Medel'e 11'de görev verdi. Son olarak ligin 29'uncu haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yaptıktan sonra cezası ve sakatlığı nedeniyle görev alamayan Şilili oyuncu, 3 maçlık aradan sonra formasına kavuştu. Siyah beyazlı takımda sakatlığı süren Gökhan Gönül de maç kadrosunda yer almadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu. Bordo mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı. Ayrıca iftarın maç saatine denk gelmesi nedeniyle taraftarların Medical Park Stadyumu'na yiyecek sokmalarına izin verildi.

EREN BÜLBÜL'ÜN AĞABEYLERİ AĞIRLANDI

Bu arada Trabzonspor Kulübü Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, Beşiktaş maçı öncesinde tribünde ağırladıkları şehit Eren Bülbül'ün ağabeyleri Çağlar ve Arif Bülbül'e üzerinde 'Eren Bülbül' yazılı bordo mavili forma hediye etti.

U21'DE TRABZONSPOR GALİP

U21 Ligi'nin 33'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, Koray Kılınç'ın kaydettiği golle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜYLE YAZ OKULU ANLAŞMASI

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, bugün basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yaz okulu açılması için Akyazı Medical Park Stadyumu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle protokol imzaladı. Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün katıldığı törende her iki taraf da atılan bu adımın Trabzon'un spor kültürü için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AĞAOĞLU: GENÇ SPORCULARIN ÇIKMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

İmza töreninin ardından konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzon'da sadece futbol alanında Yusuf Yazıcılar, Abdulkadir Ömürler yetiştirmiyoruz. Tüm spor branşlarında da altyapılardan yeni çocukların, genç sporcuların çıkması için mücadele ediyoruz. Umarım bu protokol sayesinde genç basketbolcularımız, genç voleybolcularımız ve genç hentbolcularımız yeniden Trabzon'un gururu olmak için mücadele edecektir" dedi.

ÖZTÜRK: İNŞALLAH İLERİDE BİREYSEL SPORLARI DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE BUNU GENİŞLETİRİZ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise "Sayın Ahmet Ağaoğlu, bugün Trabzon'da uzun zamandır kendi kaderine terk edilen voleybol ve hentbol branşlarının yeniden dirilmesi için çok önemli bir adım attı. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu adımı destekliyor, kapsamının genişlemesi için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. İnşallah şimdilik takım sporlarında başlattığımız bu protokolü ilerleyen süreçte bireysel sporları da kapsayacak şekilde genişletiriz" diye konuştu.