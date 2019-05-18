Balotelli bombası!
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Balotelli bombası!

Balotelli bombası!

Sportif Direktörü Comolli’nin, İtalyan golcü ’nin transferini bitirmek için ’ya gittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü

Marsilya ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan 28 yaşındaki yıldızla ilgili bu flaş iddia F.Bahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
  1. 18.5.2019
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