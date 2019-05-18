Balotelli bombası!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli’nin, İtalyan golcü Mario Balotelli’nin transferini bitirmek için Fransa’ya gittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü

Marsilya ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan 28 yaşındaki yıldızla ilgili bu flaş iddia F.Bahçeli taraftarları heyecanlandırdı.