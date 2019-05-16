'Sezonu en iyi noktada tamamlayacağız'

Ali Ravcı'yla 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, sezonu en iyi noktada tamamlamak için kolları sıvadı. Hafta sonu Antalyaspor'a konuk olacak Malatya'nın tecrübeli orta sahası Murat Yıldırım, "Sağ olsun Ali Hocanın güvenini boşa çıkarmadık. Sezonu güzel bir noktada tamamlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.