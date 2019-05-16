'Sezonu en iyi noktada tamamlayacağız'
Yeni Malatyaspor, 5’incilik için geri sayıma geçti.
Ali Ravcı'yla 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, sezonu en iyi noktada tamamlamak için kolları sıvadı. Hafta sonu Antalyaspor'a konuk olacak Malatya'nın tecrübeli orta sahası Murat Yıldırım, "Sağ olsun Ali Hocanın güvenini boşa çıkarmadık. Sezonu güzel bir noktada tamamlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
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Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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