'Sezonu en iyi noktada tamamlayacağız'
17 Mayıs 2019, Cuma
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'Sezonu en iyi noktada tamamlayacağız'

'Sezonu en iyi noktada tamamlayacağız'

, 5’incilik için geri sayıma geçti.

Ali Ravcı'yla 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, sezonu en iyi noktada tamamlamak için kolları sıvadı. Hafta sonu 'a konuk olacak 'nın tecrübeli orta sahası , "Sağ olsun Ali Hocanın güvenini boşa çıkarmadık. Sezonu güzel bir noktada tamamlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 16.5.2019
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