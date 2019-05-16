BB.Erzurumspor hazır kıta
Ligde düşmeme mücadelesi veren Erzurum, Fenerbahçe’yi yenip son hafta sezon finalini yapmak istiyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktör Zafer Demir, "Alttan doğru düzgün çıkamadık ama herhalde en son çıkışı biz yapıyoruz. İnşallah sonunu da iyi getireceğiz diye düşünüyorum" diye camiaya umut verdi.
- 16.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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