Erzurum hazır kıta
17 Mayıs 2019, Cuma
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BB.Erzurumspor hazır kıta

BB.Erzurumspor hazır kıta

Ligde düşmeme mücadelesi veren Erzurum, ’yi yenip son hafta sezon finalini yapmak istiyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktör Zafer Demir, "Alttan doğru düzgün çıkamadık ama herhalde en son çıkışı biz yapıyoruz. İnşallah sonunu da iyi getireceğiz diye düşünüyorum" diye camiaya umut verdi.

  1. 16.5.2019
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