BB.Erzurumspor hazır kıta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktör Zafer Demir, "Alttan doğru düzgün çıkamadık ama herhalde en son çıkışı biz yapıyoruz. İnşallah sonunu da iyi getireceğiz diye düşünüyorum" diye camiaya umut verdi.