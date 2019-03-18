Yeni Malatyaspor ligde 7 maç aradan sonra kazandı

Yeni Malatyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine, 5 maçtır bileği bükülmeyen 2. devrenin flaş ekibi Ankaragücü karşısında son verdi. İlk yarıdaki tek ciddi atakta Guilherme'nin kornerinde arka direkte Robin topa dokunamadı ve devre golsüz bitti. İkinci yarıda ise sahada Malatyaspor şov vardı. 55'te Aleksic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Adem gol perdesini açtı. 3 dakika sonra Guilherme farkı ikiye çıkardı: 2-0. Orgill, 72'de Ankaragücü'nü umutlandırdı. 90+3'te sarı-lacivertliler, Kulusic'in altı pasta müsait pozisyonda topu dışarı atmasıyla beraberlik fırsatını tepti. 1 dakika sonrasında ise Ahmed, kaleci Altay'dan dönen topu tamamlayıp, skoru ilan etti: 3-1



'MİLLİ ARA ÇOK İYİ GELECEK'

Yeni Malatya Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü zaferinin büyük moral olduğunu söyledi. Bulut, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Milli ara çok iyi gelecek, sakatlarımız dönecek. Daha iyi bir takım izlettireceğiz" dedi.



Son 4 haftada Rize'ye 3-0, Başakşehir ve Sivas'a 2-0 yenilen Y.Malatya, Ankaragücü'ne 3 gol atarak, 3 hafta sonra gol hasretine de son verdi.