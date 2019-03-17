Spor Toto Süper Lig'de görünüm
17 Mart 2019, Pazar
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'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlanırken, lider , deplasmanında 2 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

, deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

SONUÇLAR

-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Akhisarspor-: 2-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-: 0-1

-Aytemiz : 3-0

-: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 3-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-: 1-1

Bursaspor-Galatasaray: 2-3

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 26 17 7 2 41 13 28 58
2. GALATASARAY 26 15 7 4 55 27 28 52
3. BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 17 47
4. TRABZONSPOR 26 12 7 7 45 36 9 43
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 4 37
6. ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35
7. ANTALYASPOR 26 10 5 11 29 41 -12 35
8. ÇAYKUR RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 4 34
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 9 7 10 38 39 -1 34
10. KASIMPAŞA 26 10 4 12 44 48 -4 34
11. AYTEMİZ ALANYASPOR 26 10 4 12 28 33 -5 34
12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 26 8 9 9 24 34 -10 33
13. FENERBAHÇE 26 7 10 9 32 37 -5 31
14. MKE ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 -14 31
15. BURSASPOR 26 5 13 8 24 31 -7 28
16. GÖZTEPE 26 8 3 15 26 34 -8 27
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22
18. AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21
  1. 17.03.2019
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