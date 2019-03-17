Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Galatasaray, Bursaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
SONUÇLAR
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Akhisarspor-Kasımpaşa: 2-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-1
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 3-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-1
Bursaspor-Galatasaray: 2-3
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|26
|17
|7
|2
|41
|13
|28
|58
|2.
|GALATASARAY
|26
|15
|7
|4
|55
|27
|28
|52
|3.
|BEŞİKTAŞ
|26
|13
|8
|5
|51
|34
|17
|47
|4.
|TRABZONSPOR
|26
|12
|7
|7
|45
|36
|9
|43
|5.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|26
|10
|7
|9
|37
|33
|4
|37
|6.
|ATİKER KONYASPOR
|26
|8
|11
|7
|32
|30
|2
|35
|7.
|ANTALYASPOR
|26
|10
|5
|11
|29
|41
|-12
|35
|8.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|26
|8
|10
|8
|37
|33
|4
|34
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|9
|7
|10
|38
|39
|-1
|34
|10.
|KASIMPAŞA
|26
|10
|4
|12
|44
|48
|-4
|34
|11.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|10
|4
|12
|28
|33
|-5
|34
|12.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|26
|8
|9
|9
|24
|34
|-10
|33
|13.
|FENERBAHÇE
|26
|7
|10
|9
|32
|37
|-5
|31
|14.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|9
|4
|13
|27
|41
|-14
|31
|15.
|BURSASPOR
|26
|5
|13
|8
|24
|31
|-7
|28
|16.
|GÖZTEPE
|26
|8
|3
|15
|26
|34
|-8
|27
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|26
|4
|10
|12
|26
|35
|-9
|22
|18.
|AKHİSARSPOR
|26
|5
|6
|15
|27
|44
|-17
|21
- 17.03.2019
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