Spor Toto Süper Lig gündemi (15.03.2019)

Spor Toto Süper Lig'de yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



'FUTBOLUN SÜPERLERİ' İÇİN JÜRİ TOPLANDI

TFF ile Spor Toto Süper Lig'in, yayıncı kuruluş Digiturk tarafından düzenlenecek "Futbolun Süperleri" ödül töreni hazırlıkları, jüri toplantısıyla başladı. Özel jüri, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'nın yanı sıra futbol ailesinden Ali Gültiken, Alpay Özalan, Bünyamin Bozgeyik, Güntekin Onay, Şansal Büyüka ve Tugay Kerimoğlu'ndan oluşuyor. "Futbolun Oscarları", 2 Mayıs'taki organizasyonla sahiplerini bulacak.



KULÜBEDE KADIN

Bursa'nın G.Saray maçında, yedek kulübesinde 2. kez bir kadın olacak. Kulüp çalışanlarından İdari Menajer Altuğ Günaydın, vatan hizmetinde olduğu için, yerine G.Saray maçında bir kez daha Nihal Ferik görev yapacak.



'AKDENİZ DERBİSİNDE DOSTLUK KAZANSIN'

Antalyaspor Onursal Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz derbisinde bugün oynanacak Antalya-Alanya maçında dostluk çağrısı yaptı. Çok iyi bir taraftar olduğunu hatırlatan Türel, "Ben taraftarlıktan geliyorum. Derbide Türkiye'ye örnek olacak dostlukların sahnelenmesini diliyorum" temennisinde bulundu.





