BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftada sadece bir galibiyet alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26. haftada bugün sahasında oynayacağı Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor. Peki BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER:

BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Lokman, Opseth, Leo, Pierre, Taylan, Scuk, Eduok, Obertan, Kone

Trabzonspor: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Vahid, Anthony, Hugo

NOTLAR...

Sezona başladığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile başarısız sonuçlar nedeniyle 6. hafta sonunda yollarını ayıran mavi-beyazlı takım, teknik direktörsüz çıktığı Galatasaray maçından da puansız ayrıldı. Erzurum temsilcisi, ligin 8. haftasında teknik direktör Mehmet Özdilek'in göreve gelmesiyle yükselişe geçerek 13. haftaya kadar 12 puan topladı.

Ancak Antalyaspor ile 24 Kasım 2018'de oynanan 13. hafta mücadelesini sahasında 1-0 kazanan mavi-beyazlı takım, bu maçın ardından sürekli olarak puan kayıpları yaşadı.

LİGİN 2. YARISINDA 6 PUAN...

Erzurum temsilcisi, 16 puan ile 16. sırada tamamladığı ligin ilk yarısının ardından ikinci yarıda da beklediği sonuçları elde edemeyerek 8 karşılaşmadan sadece 6 puan çıkarabildi. Süper Ligin 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapılacak maç öncesi Mehmet Özdilek ile de yolları ayıran ve teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmayı da 2-1 kaybetti. Puan cetvelinde 22 puanla 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26. hafta mücadelesinde bugün Trabzonspor'u mağlup ederek kötü gidişata "dur" demek istiyor.