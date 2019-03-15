Yabancı sınırıyla 50 milyon Euro

Türk futbolunda uzun bir süredir gündemi meşgul eden yabancı kuralında köklü bir değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı. Çıkarılması beklenen 6+2+2 formülüyle yerli futbolculara değer kazandırılması hedefleniyor. 2005-06'dan itibaren yabancı kuralının başlamasıyla birlikte çeşitli kurallar uygulandı. Bu süreçte 10 futbolcu Avrupa'ya transfer oldu.



Bu transferlerden 50 milyon Euro gelir elde edildi. Bu gelirin içerisinde en büyük pay 13 milyon euro'ya A.Madrid'e transfer olan Arda Turan'a aitti. Ardından Mehmet Topal da 5.5 milyon euro'ya Valencia'ya yüklü bir bonservisle giden bir başka isim oldu. Avrupa liglerinde yabancı kuralında Türkiye'ye model oluşturabilecek, dikkat çeken ülkeler Almanya ve İngiltere. Almanya'da en az 12 Alman futbolcunun kadroda olma zorunluluğu var ve en az 8'i de alt yapıdan gelecek. İngiltere'de ise Avrupa Birliği ülkesi dışından gelenlere milli olma sayısıyla ilgili zorunluluk bulunuyor.







'EKONOMİK SORUNLARDAN SAYI ZATEN AZALACAK'

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayseri Başkanı Erol Bedir yabancı kuralıyla ilgili A Spor'da açıklamalarda bulundu. Erol Bedir, "Yabancı kuralıyla ilgili Kulüpler Birliği'nde bize ulaşmış bir taslak yok. Fakat kulüplerin ekonomik sorunları nedeniyle yabancı sayısı zaten kendiliğinden azalacaktır. İstediği paraları alamayan yabancılar zaten Türkiye'den gidecektir. Biz öncelikle yapılandırmamızı yapalım. Sayı kendiliğinden oturur" değerlendirmesinde bulundu.