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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Yabancı sınırıyla 50 milyon Euro

Yabancı sınırıyla 50 milyon Euro

Ligde ’dan itibaren başlayan yabancı kuralında 2015- 16’ya kadar 50 milyon euro’luk bir gelir elde edildi. Çıkarılması beklenen 6+2+2 formülüyle de yerlilere değer kazandırılacak.

Türk futbolunda uzun bir süredir gündemi meşgul eden yabancı kuralında köklü bir değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı. Çıkarılması beklenen 6+2+2 formülüyle yerli futbolculara değer kazandırılması hedefleniyor. 'dan itibaren yabancı kuralının başlamasıyla birlikte çeşitli kurallar uygulandı. Bu süreçte 10 futbolcu Avrupa'ya oldu.

Bu transferlerden 50 milyon Euro gelir elde edildi. Bu gelirin içerisinde en büyük pay 13 milyon euro'ya A.Madrid'e transfer olan 'a aitti. Ardından da 5.5 milyon euro'ya 'ya yüklü bir bonservisle giden bir başka isim oldu. Avrupa liglerinde yabancı kuralında 'ye model oluşturabilecek, dikkat çeken ülkeler ve . Almanya'da en az 12 Alman futbolcunun kadroda olma zorunluluğu var ve en az 8'i de alt yapıdan gelecek. İngiltere'de ise Avrupa Birliği ülkesi dışından gelenlere milli olma sayısıyla ilgili zorunluluk bulunuyor.



'EKONOMİK SORUNLARDAN SAYI ZATEN AZALACAK'
Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Başkanı yabancı kuralıyla ilgili A Spor'da açıklamalarda bulundu. Erol Bedir, "Yabancı kuralıyla ilgili Kulüpler Birliği'nde bize ulaşmış bir taslak yok. Fakat kulüplerin ekonomik sorunları nedeniyle yabancı sayısı zaten kendiliğinden azalacaktır. İstediği paraları alamayan yabancılar zaten Türkiye'den gidecektir. Biz öncelikle yapılandırmamızı yapalım. Sayı kendiliğinden oturur" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 15.3.2019
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