PFDK’dan skandal
Futbolcu, yönetici ve taraftarlara bu sezonu kabusa çeviren Disiplin Kurulu, hakem Fırat Aydınus’un çirkin sözlerini ise görmezden geldi.
İŞTE O ÇİRKİN SÖZLER
Bir defada 3 ay ceza alması halinde hakemliği iptal olacak Aydınus, PFDK'nın bu kararıyla 28. hafta maçlarında görev alabilecek. Merkez Hakem Kurulu'nun başlattığı soruşturmayla ortaya çıkan kavgada Fırat Aydınus ile yardımıcısı Yusuf Bozdoğan arasında şu diyaloglar geçmişti: Aydınus: "O bayrağı g... so... senin.", Bozdoğan: "Hocam niye küfür ediyorsun?", Aydınus: "Lan sus, s.... hocanı." Bu karşılıklı sözlerin ardından ikili birbirine girmiş. Olaya şahit olan temsilci Cenk Altun da, durumu Riva'daki federasyon merkezine telefonla iletmişti.
PFDK'NIN AÇIKLAMASI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantının ardından kararlarını açıkladı. Aydınus ve Bozdoğan ile ilgili alınan kararı şu ifadelerle duyurdu: "Futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmaları nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi."
ALKIŞA CEZA, KÜFÜRE ÖDÜL!
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe-Trabzonspor maçında iki takım taraftarları centilmenlik örneği göstermişti. Trabzonsporlu Yusuf ve Abdülkadir oyundan alınırken, ev sahibi tribünler bu futbolcuları uzun süre alkışlamış, bordo-mavililer de aynı şekilde karşılık vermişti. Ancak bu maçın ardından PFDK, iki takım taraftarlarının bir bölümünün kartlarını bloke etmiş, Trabzonspor'a da 140 bin TL ile cezalandırmıştı.
30 GÜN TATİL! | MİNİ YORUM -TURGAY DEMİR
Fırat Aydınus. aldığı bu 30 günlük ceza ile bir yıl daha hakemlik yapma hakkı elde etmiştir. Yalnızca 30 günlük parasını alamayacak. Bundan sonra demek ki hakemler de soyunma odasında birbirlerinin can güvenliğinden pek emin olamayacak. Çünkü cezası yok! Bir arkadaşına öfkenle saldırdın, hatta belki tokat attın, 30 gün tatil yaparsın! Ağır bir ceza değil, şaşkınlık yaşadım. Artık hakemler arasındaki ilişkilerin de gergin olacağı bir gerçek.?
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
PFDK’dan skandal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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