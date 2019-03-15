Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı Serkan Tokat
15 Mart 2019, Cuma
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- maçının VAR'ı

Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı Serkan Tokat

'nin, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında , bu akşam evinde DG ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak.
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  1. 15.03.2019
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