Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı Serkan Tokat
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak.
- 15.03.2019
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Leicester Fenerbahçe'den Eljif Elmas’ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
uzman analist hemen hiç düşünmeyin satın gitsin. ömer faruk beyaz varken elif elmas trışka sıradan bi topçu. derhal satın hiç ikiletmeyin bile
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Trabzonlu Olcay
Toplam 2
Yorum
Mustafa KUL Olcay kardeşimizin bu tavrına şapka çıkartılır. Trabzonlu taraftarlar ona gereken değeri verecektir. Olcay kardeşim biz zaten seni seviyoruz
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Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!
Toplam 2
Yorum
ÇÖKMÜŞ TÜRK FUTBOLU BU KADROLAR KORUNUP BUNDAN SONRA YAPILACAK TRANSFERLERDE UYGULANMALI. ÇÖKMÜŞ TÜRK FUTBOLU DAHA DA ÇÖKERTİLMEMELİ.
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