BB Erzurumspor Trabzonspor maçına hazır

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcuların dar alanda taktik ağırlıklı pas çalışması ile sonlandırdığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz'ın katılmadığı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Erzurumspor, maçı beklemeye başladı.

Lig'in 22. haftasında iç sahada 4-2 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçından sonra üç maç galibiyet elde edemeyen ve bu periyotta sadece 1 puan alan Erzurum temsilcisi, 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.