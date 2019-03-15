BB Erzurumspor Trabzonspor maçına hazır
15 Mart 2019, Cuma
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BB Erzurumspor maçına hazır

BB Erzurumspor Trabzonspor maçına hazır

, 'in 26. haftasında yarın ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcuların dar alanda taktik ağırlıklı pas çalışması ile sonlandırdığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Sakatlığı bulunan 'ın katılmadığı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Erzurumspor, maçı beklemeye başladı.

Lig'in 22. haftasında iç sahada 4-2 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçından sonra üç maç galibiyet elde edemeyen ve bu periyotta sadece 1 puan alan Erzurum temsilcisi, 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

ile arasında Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak.

  1. 15.03.2019
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