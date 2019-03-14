Yabancı kuralının yeni formülü belli oldu!

Türk futbolunda uzun süredir gündemi meşgul eden yabancı kuralında köklü bir değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı. Üç yıl önce çıkarılan kuralda 28 kişilik kadroda 14 yabancı bulunabiliyordu. Bunların 12'si maç kadrosuna yazılabiliyor, ilk 11 tamamen yabancılardan oluşacak şekilde sahaya çıkılabiliyordu. İşte bu çok tartışılan kural TFF tarafından revize edilmeye hazırlanıyor. Yabancı sayısının 10'a düşürülmesi konusunda ciddi bir çalışma başlatıldı.

4'ER YABANCIYI GÖNDERECEKLER



Yeni çıkarılması planlanan kurala göre kadrodaki 10 yabancının yalnızca 6'sı ilk 11'de forma giyebilecek. Yabancılardan ikisi kulübede otururken, 2'si de tribüne çıkmak zorunda kalacak. Ancak ortadaki en büyük problem sözleşmeleri devam eden yabancılar. Bunun için kademeli bir geçiş süreci planlayan TFF, Kulüpler Birliği üyeleriyle de konuyu masaya yatıracak. Kadrolarında 14 yabancı bulunduran takımların yeni kurala göre 4'er yabancıyla yollarını ayırması gerekiyor.



31 MAYIS'TA 90'I GİDİYOR



Spor Toto Süper Lig'de üç sezondur uygulanan mevcut yabancı sistemine göre kadrolarını şekillendiren kulüplerimizde 90 futbolcunun 31 Mayıs 2019 itibarıyla sözleşmesi sona erecek. TFF'nin yeni sezondan itibaren uygulamaya koymayı planladığı 6+2+2 konusunda kulüplerle görüş alışverişinde bulunacak. Kulüpler Birliği toplantısı 21 Mart Perşembe günü yapılacak ve konu masaya yatırılacak.