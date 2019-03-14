Yabancı kuralının yeni formülü belli oldu!
14 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Yabancı kuralının yeni formülü belli oldu!

Yabancı kuralının yeni formülü belli oldu!

Yabancı kuralının yeni formülü belli oldu!

Çıkarılması beklenen yeni kurala göre ekipleri kadrolarında 10 yabancı bulundurabilecek. 6’sı 11’de olacak, 2’si kulübede oturacak, 2’si tribüne çıkacak

Türk futbolunda uzun süredir gündemi meşgul eden yabancı kuralında köklü bir değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı. Üç yıl önce çıkarılan kuralda 28 kişilik kadroda 14 yabancı bulunabiliyordu. Bunların 12'si maç kadrosuna yazılabiliyor, ilk 11 tamamen yabancılardan oluşacak şekilde sahaya çıkılabiliyordu. İşte bu çok tartışılan kural tarafından revize edilmeye hazırlanıyor. Yabancı sayısının 10'a düşürülmesi konusunda ciddi bir çalışma başlatıldı.

4'ER YABANCIYI GÖNDERECEKLER

Yeni çıkarılması planlanan kurala göre kadrodaki 10 yabancının yalnızca 6'sı ilk 11'de forma giyebilecek. Yabancılardan ikisi kulübede otururken, 2'si de tribüne çıkmak zorunda kalacak. Ancak ortadaki en büyük problem sözleşmeleri devam eden yabancılar. Bunun için kademeli bir geçiş süreci planlayan TFF, üyeleriyle de konuyu masaya yatıracak. Kadrolarında 14 yabancı bulunduran takımların yeni kurala göre 4'er yabancıyla yollarını ayırması gerekiyor.

31 MAYIS'TA 90'I GİDİYOR

Spor Toto 'de üç sezondur uygulanan mevcut yabancı sistemine göre kadrolarını şekillendiren kulüplerimizde 90 futbolcunun 31 Mayıs 2019 itibarıyla sözleşmesi sona erecek. TFF'nin yeni sezondan itibaren uygulamaya koymayı planladığı 6+2+2 konusunda kulüplerle görüş alışverişinde bulunacak. Kulüpler Birliği toplantısı 21 Mart Perşembe günü yapılacak ve konu masaya yatırılacak.

Onyekuru için 20 milyon sterlin

  1. 14.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yabancı kuralının yeni formülü belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN