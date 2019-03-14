Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.30.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)