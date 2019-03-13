A klasman hakemlerine VAR eğitimi
13 Mart 2019, Çarşamba
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A klasman hakemlerine VAR eğitimi

A klasman hakemlerine VAR eğitimi

() () tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Eğitimi, gerçekleştirildi.

'den yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, Başkanı Sabri Çelik ve başkan vekili da katıldı.

Eğitimde, MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu ile Hakem İşleri Müdürü ve VAR Koordinatörü tarafından dersler verildi.

VAR sistemiyle ilgili temel bilgilerin verildiği eğitim, video operasyon odasında yapılan simülasyon çalışmalarıyla sona erdi.

  1. 13.03.2019
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