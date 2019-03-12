Spor Toto Süper Lig gündemi (11.03.2019)
Spor Toto Süper Lig'de yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe kan kaybını sürdürdü. Aldığı 1 puanın ardından düşme potasından çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri Bursa, A.Gücü ve F.Bahçe'nin kazanamadığı haftayı iyi değerlendiremedi. Puan kaybına tahammülü kalmayan İzmir ekibi, bu hafta Beşiktaş'a konuk olacak.
KAYSERİSPOR'UN DERSİ, LİDER
10 maçlık yenilmezlik serisi Rize'de son bulan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, lider Başakşehir'i gözüne kestirdi. Karaman, "Oynadığımız maçın analizini yapıp, doğrularını ve yanlışlarını geliştirip, hafta sonu oynayacağımız Başakşehir maçına konsantre olacağız" değerlendirmesini yaptı.
ALİ TURAN'A BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaş'a son dakika golüyle kaybeden Konya'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Maçta 82'de oyuna giren Ali Turan, 90+3'te kaleci Serkan'dan aldığı topu rakibine kaptırarak Kagawa'nın golüne katkı sağlayınca, yeşil-beyazlılar 1 puandan oldu. 35 yaşındaki stopere, yeşil-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.
ANKARAGÜCÜ'NE PUAN SİLME ŞOKU!
Ankaragücü, 10 yıl öncesine ait borçlardan dolayı puan silme tehlikesiyle karşı karşıya. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sestak ve Klukowski ile ilgili taksitleri bir hafta içinde ödeyemezse büyük bir sıkıntı yaşayabilir. FIFA'nın katı kurallarıyla karşı karşıya kalıp puan silme cezası alabilir" denildi.
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AKİGO'DA FİKSTÜR HANDİKABI
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı alarak tarih yazan Akhisarspor'un mutluluğu kısa sürdü. Bu sezon dibe demir atan Ege ekibi, son 10 maçta 1 galibiyet aldı. 21 puanla düşme hattının üstündeki Bursa'nın 7 puan gerisindeki Akigo'nun, kalan 9 maçın 5'ini deplasmanda oynama handikabı var.
BOSNA'YA BİZDEN 3 İSİM
Bosna Hersek'in EURO 2020 elemelerinde 23 Mart'ta Ermenistan ve 26 Mart'ta Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna, Spor Toto Süper Lig'den de 3 isim davet edildi. Teknik Direktör Robert Prosinecki, Başakşehir'den Visca, Erzurum'dan kaleci Sehic ve Konyaspor'dan Milosevic'i aday kadroya davet etti.
- 12.3.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
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baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
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baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
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Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
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