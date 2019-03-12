Spor Toto Süper Lig gündemi (11.03.2019)
12 Mart 2019, Salı
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gündemi (11.03.2019)

Spor Toto Süper Lig gündemi (11.03.2019)

'de yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

GÖZTEPE'DE KAN KAYBI SÜRÜYOR
Evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe kan kaybını sürdürdü. Aldığı 1 puanın ardından düşme potasından çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri , A.Gücü ve F.Bahçe'nin kazanamadığı haftayı iyi değerlendiremedi. Puan kaybına tahammülü kalmayan İzmir ekibi, bu hafta 'a konuk olacak.

KAYSERİSPOR'UN DERSİ, LİDER
10 maçlık yenilmezlik serisi 'de son bulan Kayserispor'da Hikmet Karaman, lider 'i gözüne kestirdi. Karaman, "Oynadığımız maçın analizini yapıp, doğrularını ve yanlışlarını geliştirip, hafta sonu oynayacağımız Başakşehir maçına konsantre olacağız" değerlendirmesini yaptı.

ALİ TURAN'A BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaş'a son dakika golüyle kaybeden Konya'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Maçta 82'de oyuna giren , 90+3'te kaleci Serkan'dan aldığı topu rakibine kaptırarak Kagawa'nın golüne katkı sağlayınca, yeşil-beyazlılar 1 puandan oldu. 35 yaşındaki stopere, yeşil-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.

ANKARAGÜCÜ'NE PUAN SİLME ŞOKU!
Ankaragücü, 10 yıl öncesine ait borçlardan dolayı puan silme tehlikesiyle karşı karşıya. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sestak ve Klukowski ile ilgili taksitleri bir hafta içinde ödeyemezse büyük bir sıkıntı yaşayabilir. 'nın katı kurallarıyla karşı karşıya kalıp puan silme cezası alabilir" denildi.
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AKİGO'DA FİKSTÜR HANDİKABI
ve 'yı alarak tarih yazan Akhisarspor'un mutluluğu kısa sürdü. Bu sezon dibe demir atan Ege ekibi, son 10 maçta 1 galibiyet aldı. 21 puanla düşme hattının üstündeki Bursa'nın 7 puan gerisindeki Akigo'nun, kalan 9 maçın 5'ini deplasmanda oynama handikabı var.

BOSNA'YA BİZDEN 3 İSİM
'in EURO 2020 elemelerinde 23 Mart'ta Ermenistan ve 26 Mart'ta Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna, 'den de 3 isim davet edildi. Teknik Direktör , Başakşehir'den Visca, 'dan kaleci Sehic ve Konyaspor'dan Milosevic'i aday kadroya davet etti.
  1. 12.3.2019
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