Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
12 Mart 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

, 'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 25. hafta mücadelesinde dün 'a deplasmanda 5-0 mağlup olup haftayı puansız kapatan kırmızı-beyazlılar, ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör yönetimindeki idmanda, dünkü müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer sporcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz temsilcisi, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 12.03.2019
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