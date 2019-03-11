Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman? Mücadele bilgileri ve eksik oyuncular...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray Antalyaspor maçıyla kapanıyor... Her iki takımın da 3 puan için sahaya çıkacağı maç öncesi önemli gelişmeler haberimizde... İşte Galatasaray Antalyaspor mücadelesine dair ayrıntılar...

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman?

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren haftanın kapanış karşılaşması 11 Mart 2019 Pazartesi günü oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

LINNES SINIRDA



Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Norveçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.



NAGATOMO YOK

Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

46. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.



ASLAN 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.



İSTATİSTİKLER...

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Antalyaspor yedi galibiyet alabildi (11B 27M).

Galatasaray, Süper Lig'de evinde Antalyaspor ile karşılaştığı son 16 maçın sadece birini kaybetti (10G 5B) ve tamamında gol attı (toplam 32, ortalama 2).

Antalyaspor ile karşılaştığı 45 Süper Lig maçının 41'inde ve son 12 karşılaşmanın tamamında gol bulan Galatasaray, en son Ekim 2011'de rakip fileleri havalandıramadı (0-0).

Ligde 10 maçtır yenilmeyen Galatasaray (6G 4B), Başakşehir ve Kayserispor ile birlikte devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip üç takımdan biri. Sarı kırmızılılar aynı zamanda evinde oynadığı son 31 maçta da yenilgi yüzü görmedi (26G 5B) ve tarihindeki en uzun ikinci iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor.

Bu sezon deplasmanda topladığı puan iç sahada topladığından fazla olan iki Süper Lig takımından biri Antalyaspor (6, Başakşehir ile birlikte). Akdeniz ekibi, deplasmanda ligin en fazla puan toplayan üçüncü takımı iken (18), Galatasaray iç sahada en fazla puan toplayan ekip (28).

Bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan takım (Galatasaray - %57) ile en az sahip olan takım (Antalyaspor - %43) bu maçta karşılaşacak.

İlk 24 haftada oynanan Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Galatasaray (30), en az gol sevinci yaşayan ekip ise Antalyaspor (9).

Geçen sezonun tamamında Süper Lig'de üç gol atan Younes Belhanda, bu sezon şimdiden dört gole ulaştı. Faslı oyuncu, ligdeki son beş maçında altı gole direkt katkı yaptı (4 gol, 2 asist).

Fatih Terim ile Bülent Korkmaz'ın Süper Lig'de teknik direktör olarak karşılaştığı üç maçta da kazanan taraf Terim'in takımları oldu.