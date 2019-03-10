Maç sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor | ÖZET
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor, evinde İstiklal Mobilya Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, evinde İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın şutunda top kaleci Lung'a çarparak ceza sahasının dışına çıktı.
23. dakikada Boldrin'in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Lung'dan döndü. Kaleciden seken topu Vedat Muriç tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0
36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.
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