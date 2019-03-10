Maç sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor | ÖZET – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Maç sonucu | 3-0 Kayserispor | ÖZET

Maç sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor | ÖZET

’in 25. haftasında , evinde ’u 3-0 mağlup etti.

'in 25. haftasında , evinde 'u 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın şutunda top kaleci Lung'a çarparak ceza sahasının dışına çıktı.

23. dakikada Boldrin'in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Lung'dan döndü. Kaleciden seken topu Vedat Muriç tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.

Detaylar geliyor...

  1. 10.03.2019
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