Trabzonspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta? Maça dair önemli bilgiler...
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta iki takım da sahadan 5'er kez galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi. Peki Trabzonspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta? Maça dair önemli bilgiler ve taraftarların sorularına cevap verecek detaylar FOTOMAC.COM.TR'de...
Spor Toto Süper Lig'de yeniden çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor, küme düşme hattında mücadele veren Akhisarspor ile karşı karşıya... Mücadele öncesi sporseverler, Trabzonspor – Akhisar maçı saat kaçta? cevabını araştırıyor. İşte Trabzonspor - Akhisarspor karşılaşması ile ilgili detaylar...
Trabzonspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor - Akhisarspor karşılaşması Trabzon Medical Park Stadyumu'nda saat 16:00'da hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
14. KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Bordo-mavililer ile Akhisar'ın yarın yapacağı karşılama iki takım arasındaki 14. mücadele olacak. Geri kalan 13 maçta her iki takım da 5'er kez sahadan galip ayrılırken 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'da oynanan 6 karşılaşmada da taraflar bir birine üstünlük sağlayamadı. Her iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunurken 2 maçta berabere bitti.
KARAMAN MORAL AŞILADI
Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde ilk yarıyı 2-0 önde kapatan bordo-mavili ekip 2. yarı skoru koruyamayarak 2–2 berabere kalmıştı. Yaşanan bu sonuç Trabzonspor'da moralleri bozarken Karaman, hafta başından itibaren oyuncularla bir dizi toplantılar gerçekleştirerek morallerini üst seviyede tutmak için çaba gösterdi.
OLCAY ŞAHAN GERİ DÖNDÜ
Bordo-mavililer de geçtiğimiz dün özür dileyerek yeniden takıma katılan Olcay Şahan, sıkı bir şekilde çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 aydır bordo-mavili formadan uzak kalan Olcay Şahan'ın yarınki maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak Olcay'ın, maç kondisyonunu düşük olmasından dolayı, yedek kulübesinde yer almasına muhtemel olarak bakılıyor.
GENÇ FORVET TAKIMDA
Trabzonspor'da tek forvet konumunda bulunan Rodallega'ya alternatif olarak ise altyapıdan 1.92'lik forvet Koray Kılınç yeniden kadroya dahil edildi. Kılınç, geçen ay profesyonel olmuş ancak 5 arkadaşı ile yeniden altyapıya gönderilmişti.
SAKATLARDA SON DURUM
Bu arada sezonun ikinci yarısına sakatlıklarla başlayan bordo mavililerde, Pereira, ABDülkadir Ömür, Onazi ve Ebrar Cumur'un Akhisar maçında da kadroya yer alması beklenmezken, geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanarak kadrodan çıkartılan Kamil Ahmet'in durumunun maç saati belli olacağı ifade edildi.
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Trabzonspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta? Maça dair önemli bilgiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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