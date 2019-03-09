Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Maça dair önemli bilgiler...
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftanın en önemli maçında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya... Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u yenerek son veren Fenerbahçe ise 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Futbolseverler de bu kritik müsabaka öncesi iki takımın son durumu ve maç yayın bilgilerini araştırıyor... Peki Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Kritik maça dair önemli bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...
Spor Toto Süper lig'in 25. haftası kritik bir mücadeleye sahne olacak. Lider Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Turuncu lacivertli ekip, rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan Abdullah Avcı'nın ekibi en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor.
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK
Haftanın en önemli maçı olarak görülen Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek oldu. Göçek ile daha önce 25 maça çıkan Fenerbahçe 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Göçek bu maçlarda 2 kez kırmızı kartına başvurdu. Başakşehir ise Hüseyin Göçek yönetiminde 18 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Tecrübeli hakem Başakşehir'e karşı hiç kırmızı kart göstermedi.
CLICHY'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.
Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.
EMRE BELÖZOĞLU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 09.03.2019 09:09
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Maça dair önemli bilgiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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