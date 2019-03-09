Fırat Aydınus disipline gönderildi
09 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Fırat Aydınus disipline gönderildi

disipline gönderildi

Fırat Aydınus disipline gönderildi

-Başakşehir maçında yardımcısı ’la kavga edip, küfreden , ’ya sevk edildi. 3 ay ceza alması durumunda Aydınus’un hakemlik hayatı bitecek.

, - Başakşehir karşılaşmasında yardımcısı 'a küfrettiği ve ikili arasında çıkan kavga nedeniyle 'ya sevk edildi. Aydınus'un mücadele sonrasında yardımcısı Bozdoğan'la arasında şu küfürlü diyaloglar geçti: "O bayrağı g... so... senin", "Hocam niye küfür ediyorsun?", "Lan sus s... hocanı". Daha sonra ikili kavgaya tutuştu. Ses ve gürültü artınca da temsilci Dr. Cenk Altun, durumu Riva'daki 'nin merkezine telefonla iletti. Başkan Hüsnü Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istedi. Ortaya çıkan bu büyük skandal nedeniyle soruşturma başlattı ve Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı tedbirsiz olarak 'na sevk etti. Bozdoğan'ın da, kendisine küfür eden Aydınus'u mahkemeye vereceği öğrenildi. İşte Fırat Aydınus'un PFDK'ya sevk kararı: TFF'ye tescilli Hakem Fırat Aydınus'un 03 Mart 2019'da maçı içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İŞTE AYDINUS'U BEKLEYEN TEHLİKE

38. MADDE
Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisanları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada üç ay ve toplamda altı aydan fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir.

TFF SEÇİMİ 1 HAZİRAN'DA

TFF, dün gerçekleştirdiği toplantıda, 'nın tarihini belirledi. Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da 'da yapılacak.

ZÜLFİKAROĞLU BAŞKANVEKİLİ

TFF'de, yeni görevlendirmelerde de bulunuldu. Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Başkanvekilliğine getirildi. Yedek üye Ali Özdoğan da asıl üyeliğe getirildi.

  1. 9.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırat Aydınus disipline gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN