Fırat Aydınus disipline gönderildi

Fırat Aydınus, Yeni Malatyaspor- Başakşehir karşılaşmasında yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği ve ikili arasında çıkan kavga nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Aydınus'un mücadele sonrasında yardımcısı Bozdoğan'la arasında şu küfürlü diyaloglar geçti: "O bayrağı g... so... senin", "Hocam niye küfür ediyorsun?", "Lan sus s... hocanı". Daha sonra ikili kavgaya tutuştu. Ses ve gürültü artınca da temsilci Dr. Cenk Altun, durumu Riva'daki TFF'nin merkezine telefonla iletti. Başkan Hüsnü Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istedi. Ortaya çıkan bu büyük skandal nedeniyle Merkez Hakem Kurulu soruşturma başlattı ve Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı tedbirsiz olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bozdoğan'ın da, kendisine küfür eden Aydınus'u mahkemeye vereceği öğrenildi. İşte Fırat Aydınus'un PFDK'ya sevk kararı: TFF'ye tescilli Hakem Fırat Aydınus'un 03 Mart 2019'da Yeni Malatyaspor- Başakşehir maçı içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



İŞTE AYDINUS'U BEKLEYEN TEHLİKE



38. MADDE

Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisanları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.



Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada üç ay ve toplamda altı aydan fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir.



TFF SEÇİMİ 1 HAZİRAN'DA



TFF, dün gerçekleştirdiği toplantıda, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi. Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.



ZÜLFİKAROĞLU BAŞKANVEKİLİ



TFF'de, yeni görevlendirmelerde de bulunuldu. Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Başkanvekilliğine getirildi. Yedek üye Ali Özdoğan da asıl üyeliğe getirildi.