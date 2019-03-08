Göztepe’nin genç çalıştırıcısı, “Kasımpaşa’yı yenersek kalan 9 maçta alacağımız sonuçlarla ligi düşündüğümüzün üzerinde bitirebileceğiz” diye iddialı konuştu.
Süper Lig'de son 10 haftaya küme düşme hattında giren Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, önlerindeki kritik 10 haftalık süreçte her maçın ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Kasımpaşa maçının da bunlardan biri olduğunu kaydeden Tuna, "Kasımpaşa'yı yenersek kalan 9 maçta alacağımız sonuçlarla ligi düşündüğümüzün üzerinde bitirebileceğiz. Bu takımı destekleyen, yanında olan muhteşem Göztepeliler var. Umarım onlarla birlikte bulunduğumuz yerin çok üzerinde bu ligi bitireceğiz" dedi.
SIRALAMAYI DEĞİŞTİRECEK BİR TAKIMIZ
Tamer Tuna, lige verilecek araya kadar oynayacakları Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarından maksimum puanı almak istediklerini vurguladı. Genç teknik adam, "Alacağınız 8-9 puan sizi Avrupa kupaları için iddialı bir konuma getirebiliyor, şu anda da böyle bir fark var. Birbirlerine rakip olan takımların kendi aralarında yapacağı maçlarda kaybedeceği puanlarla üstteki sıralamaların çok değişeceğini biliyorum. Biz o sıraları değiştirecek bir takımız. İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.
- 8.3.2019
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Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Göztepe'de hedef Kasımpaşa maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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