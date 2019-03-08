Cüneyt Çakır'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
08 Mart 2019, Cuma
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'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

Cüneyt Çakır'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

kokartlı hakem 'ın 69 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi , 'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Cüneyt Çakır'ı hakem arkadaşları da yalnız bırakmadı.

kokartlı hakem 'ın hayatını kaybeden kayınpederi Bandırma'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaağaç, Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bandırma Türk Telekom Müdürlüğü'nden emekli teknisyen Karaağaç'ın cenazesine FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yanı sıra; Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhur Başkan Adayı Alp Bostancı, Millet İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Tolga Tosun, eski FIFA kokartlı hakemlerden üyeleri , Serdar Çakır, Bülent Yavuz, FIFA kokartlı hakem , Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, Hakem Kurulu Bandırma Temsilcisi Şükrü Aşan, futbol ve hakem camiası, aile yakınları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Çakır ve Karaağaç aileleri cenaze namazı öncesi camii avlusunda taziyeleri tek tek kabul etti.

  1. 08.03.2019
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