BB Erzurumspor Antalya'ya gitti
08 Mart 2019, Cuma
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BB Erzurumspor Antalya'ya gitti

BB Erzurumspor Antalya'ya gitti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı müsabaka öncesi Antalya'ya gitti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde sabah saatlerinde toplanan futbolcular, hava yoluyla Ankara aktarmalı olarak Antalya'ya geçti.

Teknik direktör yönetimindeki kafile, daha sonra kara yoluyla Alanya ilçesine hareket etti.

Sakatlıkları bulunan Samed Ali Kaya ve Rashad Muhammed'in kadroda yer almadığı Erzurum temsilcisi, buradaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

  1. 08.03.2019
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