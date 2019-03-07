Süper adım
Birlik Başkanı Fikret Orman, Madrid’deki çalıştay hakkında, “Ligimizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.
Kulüpler Birliği Vakfı ile İspanya La Liga, iş birliğini geliştirmek amacıyla başkent Madrid'de çalıştay gerçekleştirdi. İki lig arasında imzalanmış anlaşmayla pazarlama, altyapı gelişimi, kulüporganizasyon yapısı için çalıştay yapıldığı belirtildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, "Türkiye, özellikle futboldan en yüksek düzeyde keyif alan ülke olarak, La Liga için çok önemli iş ortağıdır" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ PROJELER SIRADA
Fikret Orman, La Liga ile toplantıların süreceğini ve birlikte güzel iş birliklerine imza atılacağını duyurdu. Başkan Orman, "La Liga, İspanya Ligi'nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri. Biz de Süper Ligi'mizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
LA LIGA, EKONOMİK GÜCÜNÜ İKİYE KATLADI
İspanya La Liga'nın ekonomik faaliyetleri, son 6 yılda 7 milyar 600 milyondan, 15 milyar 688 milyon euro'ya yükseldi. Futbolun sağladığı istihdamın da 140 binden, 184 bin 600'e çıktığı belirtildi.
- 7.3.2019
-
Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
-
Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
-
Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Süper adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.