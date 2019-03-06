Zirve buz kesti

Maç saati tartışmalarının damga vurduğu Eruzurum'da, Galatsaray, 1 puana razı oldu. Zirve yarışında Başakşehir'le fark 8 puana çıktı. Derbiden yaralı çıkan Beşiktaş, Kayseri'de de yaralarını saramadı. Lider Başakşehir ise Malatya'da Emre ve Visca'yla kazandı. Fenerbahçe, gol düellosunda Rize'yison dakikada geçti. 24. haftanın en ilginç istatistiği, Başakşehir dışında ilk 10 takımın puan kaybetmesi oldu Şampiyonluğa olan inancını ortaya koydu.



ASLAN SONUNU GETİREMİYOR

Erzurum'daki maç saati tartışmaları altında başlayan kritik karşılaşmada Galatasaray, hiç de hesabında olmayan bir puan kaybı yaşadı. Can derdindeki Dadaş'ın coşkulu futboluna karşı koyamadı. Şok golle devreye yenik girdi. İkinci yarıda 1-1'lik Alanya maçındaki gibi 52. dakikada beraberlik erken geldi ama senaryo yine değişmedi. Golde asisti yapan Mitroglou ile beklentilerin büyük olduğu Diagne, hala Cimbom'a çare olamadı. Aslan 2 puan kayıpla Erzurum'da dondu kaldı. Lider Başakşehir'le puan farkı 8'e çıktı. Alanya mücadelesinde de sonunu getiremeyen sarıkırmızılılar, Erzurum karşısında da aynı handikabı yaşadı.



FİKSTÜR AVANTAJI LİDERDE

Galatasaray'dan önce Malatya'da boy gösterip 3 puanı kapan Başakşehir, Erzurum'dan gelen beraberlik haberiyle ikinci kez sevindi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bir makine düzeninde ligin güçlü ekibi Malatya'yı adeta dize getirdi. Maestro Emre'nin penaltıyla açtğı gol perdesini, Boşnak yıldız Visca indirdi. Başakşehir, kalan 10 haftada Kayseri ve Sivas deplasmanlarıyla birlikte iki kez İstanbul dışına çıkacak. G.Saray ve Beşiktaş deplasmanları şampiyonluk yolunda tarihi zafer tablosunu daha da ortaya çıkaracak. Emre, Visca, Arda, Robinho gibi usta ayaklar, Başakşehir'in 8 puan farkı korumak için büyük artısı olacak.



FIRTINA'YA YILDIRIM ÇARPTI!

Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında, iki farklı galibiyetini koruyamadı. Nwakaeme, 2 golle şov yaptı. Ama hakem Bülent Yıldırım, verdiği ve vermediği penaltı kararlarıyla Fırtına'yı adeta çarptı. Hakemlerden çok canı yanan bordo-mavililer, kaybedilen puanlara yandı. Derbiden ağır yaralı çıkan Beşiktaş ise Kayseri'de de yaralarını saramadı. Şampiyonluk yarışında işini mucizelere bıraktı. Alt sıralarda haftanın karlıları Ankaragücü, Bursaspor ve Akhisar'dı. 24. hafta bu sezonun en çok gol atılan haftası olarak öne çıktı. Lider Başakşehir'in dışında ilk 10 sıradaki takımların puan kaybetmesi de haftanın ilginç detayıydı.



HAFTANIN ASİSTİ | ANDRE CASTRO

Konya maçında Portekizli yıldız, savunmanın arkasına sarkan Yasin Öztekin'i müthiş bir ara pasıyla buluşturdu. Yasin de karşı karşıya bu ikramı geri çevirmedi.



HAFTANIN KURTARIŞI | SCUFFET

Kasımpaşa'nın İtalyan kalecisi Scuffet, Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın terse vurduğu topa müthiş bir şekilde uzandı. Meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



HAFTANIN TAKIMI | ANKARAGÜCÜ

İkinci yarıya 12 transferle giren Başkent ekibi, büyük risk aldı ama kazandı. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Ankaragücü, Antalya'dan da zaferle döndü.



HAFTANIN SÖZÜ | OZAN TUFAN

Alanyasporlu Ozan Tufan, 3-1 mağlup oldukları Akhisarspor karşılaşması sonrasında ilginç konuştu: Takımdaki kompakt oyunu oynayamadık. Mesafelerimiz çok açıktı. Rakip kaleci Lukac'ın kendi kalesine attığı bir gol var. O golden sonra saldık kendimizi, hata yaptık.



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Fenerbahçe-Rize maçında, müthiş bir mücadele vardı. Öyleki; bir pozisyonda hakem Halil Umut Meler, F.Bahçe'den Serdar'la, Rize'den Muriç'in arasında kaldı.



HAFTANIN OLAYI

Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında çok değerli bir galibiyetin altına imza attı ama bu galibiyetin sevincini yaşayamadı. Antalya maçı dönüşü sarı-lacivertli taraftarları taşıyan midibüs, bir otomobille çarpıştı. Yaşanan bu elim kaza sonrasında iki Ankaragücü taraftarı hayatını kaybederken, futbol ailesi bu acı olayla sarsıldı.

CEZA TAHTASI KIRMIZI KART

Moroziuk (Rize) Kadu (Göztepe) Popov (K.Paşa) Manu (Akhisar)



SARI KART

Sedat (A.Gücü) Ayew (F.Bahçe) Dorukhan (Beşiktaş) Ferhat (Konya) Nazım (Antalya)



İNENLER

KONYASPOR

İkinci yarıda duraklama dönemine giren Konya, 5 maçtır kazanamıyor. Avrupa yarışında önemli bir avantajı, elinin tersiyle tepiyor.



HAKAN KELEŞ

Sivas, genç çalıştırıcıyla ilk yarıda önemli bir çıkış yaptı. Ancak aynı başarı ikinci yarıda gelmedi. Yiğido, üst üste 3. kez kaybetti.



EROL BULUT

Boutaib sonrası iyi bir oyun planı bulamadı. Sakatlık krizini de iyi yönetemedi. Üst sıralara göz diken Malatya, 6 haftadır kazanamıyor.



ÇIKANLAR

VISCA

Malatya'yı da boş geçmeyen Boşnak futbolcu, 10 gol, 12 asiste ulaştı. Adeta şampiyonluk inancıyla yanıp tutuşuyor.



ORGILL

Devre arası geldi, A.Gücü'ne hayat verdi. Jamaikalı forvet, son 4 maçta 5 gol attı. Antalya'da hat-trick şov yaptı.



NWAKAEME

Düşüşteki Trabzon'un çıkıştaki ismi oldu. Paşa ağlarını da 2 kez sarsıp, son 4 maçında 2 gol, 2 asistle görevini yaptı.



HAFTANIN HOCASI | ABDULLAH AVCI

Başakşehir'le zirveyi domine eden başarılı çalıştırıcı, şampiyonluk yolunda ilerliyor. Sisteminden taviz vermeden, maç maç giden Abdullah Avcı, en zorlu deplasmanlardan Malatya'da da istediğini aldı. Bol yıldızlı takımını, maksimum verimle oynatan Avcı, bu haftaya da damgasını vurdu.



HAFTANIN HAKEMİ | CÜNEYT ÇAKIR

TFF'nin elit hakemi Cüneyt Çakır, Erzurum-G.Saray maçında tecrübesini konuşturdu. Maçta sadece bir kez sarı kartına başvurdu. Oyunun kontrolünü sürekli elinde tuttu. Kararların çoğu yerindeydi. Yardımcıları da hata yapmadı.



HAFTANIN GOLÜ | ZEKİ YAVRU

O ne goldü öyle... Akhisar'ın sağ beki, Lyonlu eski yıldız Juninho'ya nazire yaptı. Zeki de frikikten aynı sambacı gibi vurdu.