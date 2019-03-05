Temsilciler Kurulu Başkanı'ndan sınav skandalı!
Abdurrahman Arıcı’nın, Merkez Hakem Kurulu üyesiyken, hakem ve gözlemcilere her yıl yapılan ‘kural sınavı’ sorularını, İlhami Kaplan’a gizli bir şekilde verdiği ortaya çıktı. Arıcı, 2014’te Semih Şentürk’ün Antalya’ya transferinde aktif rol oynadı. Gözlemciyken ise ricayla rapora eksik bilgi yazarak görevini kötüye kullandığı ses kayıtları ile belirlenmişti.
Abdurrahman Arıcı'nın, TFF Merkez Hakem Kurulu üyeliği yaptığı yıllarda hakemlere ve gözlemcilere her yıl yapılan 'kural sınavı' öncesinde sınav sorularını İlhami Kaplan'a gizlice verdiği ortaya çıktı. Abdurrahman Arıcı'nın 'sınav skandalının' patlamasından sonra hakem ve futbol camiasından tamamen ihraç edilmesi gerekirken, daha sonra Spor Toto Süper Lig gözlemciliğine terfi etmesi şaşkınlık yarattı. Abdurrahman Arıcı, bununla da sınırlı kalmadı. Görevini kötüye kullanan Abdurrahman Arıcı, adeta ödüllendirilerek Temsilciler Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.
ADETA KULÜP YÖNETİCİSİ
Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın hakem camiasındaki skandallarının dışında futbolcu transferinde de aracılık yaptığı öğrenildi. Ocak 2014'te Semih Şentürk'ün Antalyaspor'a transferi sırasında aktif rol oynayan Abdurrahman Arıcı, adeta bir kulübün futbol şube sorumlusu gibi transfer görüşmelerinde yer almış ve Semih'in imza töreninde objektiflere poz vermesi gözlerden kaçmamıştı. Arıcı, maçlarda gözlemcilik yaptığı yıllarda ise gelen rica telefonları ile raporlarını manipüle ederek eksik bilgiler yazdığı ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.
SEMİH'İN TRANSFERİNDE POZ VERDİ
Semih Şentürk'ün Ocak 2014'te Antalya'ya transferinde aktif rol oynayan Abdurrahman Arıcı, adeta bir kulübün futbol şube sorumlusu gibi transfer görüşmelerinde yer almış ve imza töreninde poz vermesi dikkati çekmişti.
- 5.3.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Temsilciler Kurulu Başkanı'ndan sınav skandalı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.