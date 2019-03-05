Temsilciler Kurulu Başkanı'ndan sınav skandalı!

Abdurrahman Arıcı'nın, TFF Merkez Hakem Kurulu üyeliği yaptığı yıllarda hakemlere ve gözlemcilere her yıl yapılan 'kural sınavı' öncesinde sınav sorularını İlhami Kaplan'a gizlice verdiği ortaya çıktı. Abdurrahman Arıcı'nın 'sınav skandalının' patlamasından sonra hakem ve futbol camiasından tamamen ihraç edilmesi gerekirken, daha sonra Spor Toto Süper Lig gözlemciliğine terfi etmesi şaşkınlık yarattı. Abdurrahman Arıcı, bununla da sınırlı kalmadı. Görevini kötüye kullanan Abdurrahman Arıcı, adeta ödüllendirilerek Temsilciler Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.



ADETA KULÜP YÖNETİCİSİ



Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın hakem camiasındaki skandallarının dışında futbolcu transferinde de aracılık yaptığı öğrenildi. Ocak 2014'te Semih Şentürk'ün Antalyaspor'a transferi sırasında aktif rol oynayan Abdurrahman Arıcı, adeta bir kulübün futbol şube sorumlusu gibi transfer görüşmelerinde yer almış ve Semih'in imza töreninde objektiflere poz vermesi gözlerden kaçmamıştı. Arıcı, maçlarda gözlemcilik yaptığı yıllarda ise gelen rica telefonları ile raporlarını manipüle ederek eksik bilgiler yazdığı ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.



SEMİH'İN TRANSFERİNDE POZ VERDİ



Semih Şentürk'ün Ocak 2014'te Antalya'ya transferinde aktif rol oynayan Abdurrahman Arıcı, adeta bir kulübün futbol şube sorumlusu gibi transfer görüşmelerinde yer almış ve imza töreninde poz vermesi dikkati çekmişti.

