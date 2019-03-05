Süper Lig'de günün özeti! (04.03.19)
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'de günün özeti! (04.03.19)

Süper Lig'de günün özeti! (04.03.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ERZURUMSPOR'DA RASHAD ŞOKU!

'la evinde 1-1 berabere kalan Erzurumspor'da takımını öne geçiren golü atan Rashad Muhammed'in elinde kırık olduğu açıklandı. Sportif Direktör Zafer Demir, "Muhammed'de 2 tane kırık çıktı. Büyük ihtimalle ameliyat olacak. Ne zaman döner ona bakacağız. Üstümüzde büyük şanssızlıklar var" dedi.

GÖZTEPE ATEŞE DÜŞTÜ

Konya'dan 1-1'lik beraberlikle dönen , ilk kez düşme hattına kadar geriledi. Sarı-kırmızılılar Bursaspor ve 'nin haftayı kayıpsız geçmesinin ardından tehlikeli bölgeye adım attı. Göz-Göz, kalan 10 maçta kurtuluş mücadelesini kazanmak için kenetlendi.

MALATYASPOR'DA KAMARA TESELLİSİ

Lider Başakşehir'e de yenilerek, 6 haftadır galibiyete hasret kalan Yeni Malatya'da Sivas maçı hazırlıkları başladı. Sakatlığı düzelen Fransız golcü Kamara da idmana katıldı. Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, bazı isimleri performanslarından dolayı uyardı.

  1. 5.3.2019
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