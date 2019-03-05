Süper Lig'de günün özeti! (04.03.19)

ERZURUMSPOR'DA RASHAD ŞOKU!



Galatasaray'la evinde 1-1 berabere kalan Erzurumspor'da takımını öne geçiren golü atan Rashad Muhammed'in elinde kırık olduğu açıklandı. Sportif Direktör Zafer Demir, "Muhammed'de 2 tane kırık çıktı. Büyük ihtimalle ameliyat olacak. Ne zaman döner ona bakacağız. Üstümüzde büyük şanssızlıklar var" dedi.



GÖZTEPE ATEŞE DÜŞTÜ



Konya'dan 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe, ilk kez düşme hattına kadar geriledi. Sarı-kırmızılılar Bursaspor ve Fenerbahçe'nin haftayı kayıpsız geçmesinin ardından tehlikeli bölgeye adım attı. Göz-Göz, kalan 10 maçta kurtuluş mücadelesini kazanmak için kenetlendi.



MALATYASPOR'DA KAMARA TESELLİSİ



Lider Başakşehir'e de yenilerek, 6 haftadır galibiyete hasret kalan Yeni Malatya'da Sivas maçı hazırlıkları başladı. Sakatlığı düzelen Fransız golcü Kamara da idmana katıldı. Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, bazı isimleri performanslarından dolayı uyardı.