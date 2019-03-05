Çaykur Rizespor'dan Aatıf açıklaması

Fenerbahçe karşısında oynamaması sorgulanan Aatıf için Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, açıklamalarda bulundu. Bakır, "Aatıf konusu çok gereksiz yere tartışıldı. Bir önceki hafta tek antrenman yapabilmişti. Bu hafta da öyle. Ağrıları vardı. Hocamız riske etmedi. Daha uzun bir süre olmaması handikap olurdu. Çok önemli maçlarımız var. Aatıf, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi. Rizespor'a çok güç katıyor. Takım içindeki arkadaşlığa katkısı da çok büyük. Takımımıza olan katkısı ortada" diye konuştu.