Akhisarspor hayata döndü
Ligde son sırada yer alan Akigolar, 8 maçlık galibiyet özlemini Alanyaspor karşısında dindirdi. Turuncu-yeşilliler, Zeki Yavru (2) ve Bilal’le zafere ulaştı.
Süper Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yenerek, 8 maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı. Kupada yarı finale çıksa da ligde kötü günler geçiren Akhisar, 1-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 65'inci dakikasında kaleci Lukac, gelen geri pasta Barbosa'yı geçmek isterken topu kendi kalesine yolladı. 1-0 geriye düşen Akhisar 74'te Zeki ile eşitliği sağladı. 77'de Bilal Kısa takımını öne geçirdi. Zeki 87'de attığı müthiş frikikle skoru belirledi. Akhisar, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltirken Alanya 31 puanda kaldı.
BİLAL: "YİNE BAŞARACAĞIZ"
Akhisar'ın ikinci golünü atan Bilal Kısa, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Çok zor bir durumdayız. Bu durumda takım olarak birlikte mücadele etmeliyiz. Akhisar ilk çıkınca bu zorluğu yaşadık. O zaman başarmıştık. Bu sene de başarmak için elimizden geleni yapıyoruz."
KENDİMİZİ BİRAZ SALDIK
Alanya'da forma giyen Ozan Tufan, 3-1'lik yenilgiden sonra "Bundan sonra dikkatli olmalıyız" dedi. Genç oyuncu, "Biraz kendimizi saldık, yanlış yaptık. Orta sıralarda olmamıza rağmen yukarı da çıkabiliriz, aşağı da inebiliriz. Bu hataları yapmamamız gerekiyor" dedi.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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