Süper Lig'de nefes kesen maç
Konya’da Filipovic’in golüne Yasin cevap verdi. Deniz, 2 kez direğe takıldı. 90+1’de penaltıyla Kadu kızardı. Skubic, Beto’yu geçemedi.
Duraklama dönemine giren Konya, Göztepe'yi de yenemedi: 1-1. Müthiş maçta ilk tehlike yeşilbeyazlılardan geldi; 13'te Jahovic, karşı karşıya Beto'yu geçemedi. 17'de Traore'nin kornerinde Filipovic, ön direkte Beto'dan önce ayak koyup golü attı: 1-0. 21'de ise Deniz'in vuruşu direkten döndü.
JAHOVIC ÇILDIRTTI
İkinci yarıya hızlı başlayan ise Göz- Göz oldu. 53'te Yasin Serkan'la karşı karşıya affetmedi: 1-1. 56'de Deniz yine direği geçemedi. 90+1'de ise Kadu'nun Jahovic'e hareketine VAR'dan penaltı çıktı; Skubic, Beto'ya takıldı. 90+7'de Jahovic altıpasta kafayla dışarı attı.
EVİMİZDE CİDDİ KAYIP OLDU
Konya'da Aykut Kocaman, son iki maçta evlerinde 5 puan kaybetmelerinin büyük dezavantaj olduğunu vurguladı. Kocaman, "Evimizde ciddi kayıp oldu. Deplasmanda kazanmaya çalışacağız" dedi.
GÖZTEPE LİGDEN DÜŞMEYECEK
Konya beraberliğine rağmen ateş hattından çıkamayan Göztepe'de Tamer Tuna, umut dağıttı. Tuna, "Gelecek sezon da Süper Lig'i yaşatmaya devam eden bir Göztepe olacağız" diye konuştu.
PENALTI CANAVARI BETO!
Göztepe'nin 36 yaşındaki Portekizli milli kalecisi Beto, Konya maçına da damga vurmayı başardı. Penaltılardaki başarısıyla dikkat çeken tecrübeli eldiven, uzatmalarda Skubic'in penaltısını kurtararak takımına çok değerli 1 puan kazandırdı. Beto bu kurtarışıyla, son 2 sezonda 13 penaltıdan 7'sinde geçit vermedi.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Süper Lig'de nefes kesen maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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