Süper Lig'de nefes kesen maç
04 Mart 2019, Pazartesi
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'de nefes kesen maç

Süper Lig'de nefes kesen maç

Konya’da Filipovic’in golüne Yasin cevap verdi. Deniz, 2 kez direğe takıldı. 90+1’de penaltıyla kızardı. , ’yu geçemedi.

Duraklama dönemine giren Konya, 'yi de yenemedi: 1-1. Müthiş maçta ilk tehlike yeşilbeyazlılardan geldi; 13'te Jahovic, karşı karşıya 'yu geçemedi. 17'de Traore'nin kornerinde Filipovic, ön direkte Beto'dan önce ayak koyup golü attı: 1-0. 21'de ise Deniz'in vuruşu direkten döndü.

JAHOVIC ÇILDIRTTI

İkinci yarıya hızlı başlayan ise Göz- Göz oldu. 53'te Yasin Serkan'la karşı karşıya affetmedi: 1-1. 56'de Deniz yine direği geçemedi. 90+1'de ise 'nun Jahovic'e hareketine VAR'dan penaltı çıktı; , Beto'ya takıldı. 90+7'de Jahovic altıpasta kafayla dışarı attı.

EVİMİZDE CİDDİ KAYIP OLDU

Konya'da , son iki maçta evlerinde 5 puan kaybetmelerinin büyük dezavantaj olduğunu vurguladı. Kocaman, "Evimizde ciddi kayıp oldu. Deplasmanda kazanmaya çalışacağız" dedi.

GÖZTEPE LİGDEN DÜŞMEYECEK

Konya beraberliğine rağmen ateş hattından çıkamayan Göztepe'de , umut dağıttı. Tuna, "Gelecek sezon da Süper Lig'i yaşatmaya devam eden bir Göztepe olacağız" diye konuştu.

PENALTI CANAVARI BETO!

Göztepe'nin 36 yaşındaki Portekizli milli kalecisi Beto, Konya maçına da damga vurmayı başardı. Penaltılardaki başarısıyla dikkat çeken tecrübeli eldiven, uzatmalarda Skubic'in penaltısını kurtararak takımına çok değerli 1 puan kazandırdı. Beto bu kurtarışıyla, son 2 sezonda 13 penaltıdan 7'sinde geçit vermedi.

  1. 4.3.2019
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