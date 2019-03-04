Süper Lig'de nefes kesen maç

Duraklama dönemine giren Konya, Göztepe'yi de yenemedi: 1-1. Müthiş maçta ilk tehlike yeşilbeyazlılardan geldi; 13'te Jahovic, karşı karşıya Beto'yu geçemedi. 17'de Traore'nin kornerinde Filipovic, ön direkte Beto'dan önce ayak koyup golü attı: 1-0. 21'de ise Deniz'in vuruşu direkten döndü.

JAHOVIC ÇILDIRTTI



İkinci yarıya hızlı başlayan ise Göz- Göz oldu. 53'te Yasin Serkan'la karşı karşıya affetmedi: 1-1. 56'de Deniz yine direği geçemedi. 90+1'de ise Kadu'nun Jahovic'e hareketine VAR'dan penaltı çıktı; Skubic, Beto'ya takıldı. 90+7'de Jahovic altıpasta kafayla dışarı attı.



EVİMİZDE CİDDİ KAYIP OLDU



Konya'da Aykut Kocaman, son iki maçta evlerinde 5 puan kaybetmelerinin büyük dezavantaj olduğunu vurguladı. Kocaman, "Evimizde ciddi kayıp oldu. Deplasmanda kazanmaya çalışacağız" dedi.



GÖZTEPE LİGDEN DÜŞMEYECEK



Konya beraberliğine rağmen ateş hattından çıkamayan Göztepe'de Tamer Tuna, umut dağıttı. Tuna, "Gelecek sezon da Süper Lig'i yaşatmaya devam eden bir Göztepe olacağız" diye konuştu.



PENALTI CANAVARI BETO!



Göztepe'nin 36 yaşındaki Portekizli milli kalecisi Beto, Konya maçına da damga vurmayı başardı. Penaltılardaki başarısıyla dikkat çeken tecrübeli eldiven, uzatmalarda Skubic'in penaltısını kurtararak takımına çok değerli 1 puan kazandırdı. Beto bu kurtarışıyla, son 2 sezonda 13 penaltıdan 7'sinde geçit vermedi.