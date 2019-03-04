Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlandığı için kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bu sebeple için Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ikinci yarısı geç başladı.
- 04.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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