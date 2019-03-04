Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
04 Mart 2019, Pazartesi
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hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Teknik Direktörü , maçının devre arasında rahatsızlandığı için kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bu sebeple için Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ikinci yarısı geç başladı.

(Detaylar az sonra...)
  1. 04.03.2019
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