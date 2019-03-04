Başakşehir dolu dizgin
04 Mart 2019, Pazartesi
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dolu dizgin

Başakşehir dolu dizgin

Turuncu-lacivertliler, 44’te Emre’nin penaltı golüyle öne geçti. , 57’de zaferi ilan etti. 10 maçtır yenilmeyen lider, haftaya ’yi ağırlayacak.

kasırgası dinmiyor. Turuncu-lacivertliler, ligin flaş ekibi 'yı da deplasmanda devirip liderliğini sürdürdü. Malatyaspor, 29'da Murat Akça'nın dışarı giden kafa vuruşuyla öne geçme fırsatını kullanamadı. 44'te Arda'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Emre golle sonuçlandırdı: 0-1.

DEPLASMANDA 4'TE 4

İkinci yarıda beraberlik için bastıran sarı-kırmızılılar, 47'de altıpasta kafayla topu dışarı atan Mustafa'yla bu şansı değerlendiremedi. 57'de skoru 2-0'a taşıdı. 78'de Visca'nın golü ofsayt nedeniyle VAR'a takıldı ve Başakşehir zor deplasmandan 3 puanla dönerken, toplamda 3, dış sahada üst üste 4. kez kazandı.

'FENERBAHÇE MAÇI ZOR OLACAK'

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, gelecek hafta oynayacakları maçına yönelik ise, "Son derece ciddi ve zor bir müsabaka bizi bekliyor" dedi.

'OLMAYAN PENALTI VERİLDİ'

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, verilen penaltıya tepki gösterdi. Gevrek, "Bugün olmayan bir penaltı verildi. Hakemler de hata yapabilir ama bugün VAR sistemine başvurulmaması bizim kafamızda soru işareti yaratıyor" diye konuştu.

  1. 4.3.2019
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