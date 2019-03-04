Ankaragücü'nün acı günü

Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına Ankaragücü Tandoğan Tesisleri'nde anma töreni gerçekleştirildi. Mert Turgut Çakır, Karacaören TOKİ Mevlana Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Karacaören, Eren Açıkgöz ise ise Bartın Kumluca Zafer Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Milne Köyü'ne defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine; Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankaragücü futbolcuları ve tüm takımların taraftar grupları katıldı.



İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI



İki taraftarın vefat ettiği, 24'ünün de yaralandığı kazada midibüs sürücüsü Yılmaz Doğan ve 0.93 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Abdil Erkan tutuklandı. Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Doğan ve Erkan, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.