Ankaragücü'nün acı günü
Antalya dönüşü trafik kazasında vefat eden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için anma töreni yapıldı.
Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına Ankaragücü Tandoğan Tesisleri'nde anma töreni gerçekleştirildi. Mert Turgut Çakır, Karacaören TOKİ Mevlana Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Karacaören, Eren Açıkgöz ise ise Bartın Kumluca Zafer Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Milne Köyü'ne defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine; Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankaragücü futbolcuları ve tüm takımların taraftar grupları katıldı.
İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI
İki taraftarın vefat ettiği, 24'ünün de yaralandığı kazada midibüs sürücüsü Yılmaz Doğan ve 0.93 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Abdil Erkan tutuklandı. Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Doğan ve Erkan, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- 4.3.2019
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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