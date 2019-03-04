Ankaragücü'nün acı günü
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Ankaragücü'nün acı günü

Ankaragücü'nün acı günü

Ankaragücü'nün acı günü

Antalya dönüşü trafik kazasında vefat eden ve için anma töreni yapıldı.

maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarı ve anısına Ankaragücü Tandoğan Tesisleri'nde anma töreni gerçekleştirildi. Mert Turgut Çakır, Karacaören TOKİ 'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Karacaören, Eren Açıkgöz ise ise Bartın Kumluca Zafer Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Milne Köyü'ne defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine; Ankaragücü Başkanı , Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankaragücü futbolcuları ve tüm takımların taraftar grupları katıldı.

İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI

İki taraftarın vefat ettiği, 24'ünün de yaralandığı kazada midibüs sürücüsü Yılmaz Doğan ve 0.93 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Abdil Erkan tutuklandı. Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Doğan ve Erkan, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  1. 4.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü'nün acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN