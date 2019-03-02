Kartal 1 puanı uzatmada kaptı! Kayserispor 2-2 Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta uzatma dakikalarına 2-1 geride girerken uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı son dakikada kaptı. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlılar, 24. hafta sonunda 41 puana, Kayserispor da puanını 32'ye yükseltti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Şamil xx, Umut xx, Deniz xx, Kravets xx (Gyan dk. 90 ?), Varela x (Levent dk. 72 x), Sapunaru x, Mensah x (Hüseyin dk. 34 xx), Kucher xx, Kana Bıyık xx
Yedekler: Muammer, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Beşiktaş: Karius x, Adriano x, Medel x, Vida xx, Caner xx, Atiba xx (Oğuzhan dk. 80 x), Dorukhan x (Roco dk. 61 x), Ljajic x, Güven xx (Lens dk. 69 x), Quaresma x, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Utku, Ersin, Mirin, Rıdvan, Mustafa Pektemek, Muhayer, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Kravets (dk. 57), Deniz (dk. 62) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Atiba (dk. 38), Caner (dk. 90) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Kucher, Şamil, Deniz (Kayserispor), Dorukhan, Oğuzhan, Quaresma (Beşiktaş)
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve temposu yüksek bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk gol 38. dakikada Atiba'dan geldi. Beşiktaş devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında rakip üzerinde daha baskın bir oyun sergileyen İç Anadolu ekibi, 5 dakikada 2 gol kaydederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kayseri'de peş peşe gelen golleri, 57. dakikada Artem Kravets, 62. dakikada ise Deniz Türüç kaydetti. Karşılaşmanın 90 dakikası bu skorla tamamlanıyor derken bu dakikada sahneye Caner Erkin çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele bu skorla biterken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 32'ye Beşiktaş ise 41'e yükseltti.
MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
38'nci dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Hutchinson'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
58'inci dakikada sol kanattan Kayserisporlu Varela'nın ortasına ceza sahası içinde kafa ile vuran Kravets topu ağlara yolladı: 1-1.
62'nci dakikada ceza sahası dışında Atiba'dan topu çalan Deniz Türüç, ceza sahasına girerek çektiği şutta topu ağlara yolladı: 2-1.
90'ıncı dakikada sol çaprazda Caner Erkin'in yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleye yönelerek ağlarla buluştu: 2-2.
- 02.03.2019
- Güncelleme: 02.03.2019 18:22
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Filede derbi heyecanı
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Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Kartal 1 puanı uzatmada kaptı! Kayserispor 2-2 Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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