Kartal 1 puanı uzatmada kaptı! Kayserispor 2-2 Beşiktaş

Stat: Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Şamil xx, Umut xx, Deniz xx, Kravets xx (Gyan dk. 90 ?), Varela x (Levent dk. 72 x), Sapunaru x, Mensah x (Hüseyin dk. 34 xx), Kucher xx, Kana Bıyık xx

Yedekler: Muammer, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş: Karius x, Adriano x, Medel x, Vida xx, Caner xx, Atiba xx (Oğuzhan dk. 80 x), Dorukhan x (Roco dk. 61 x), Ljajic x, Güven xx (Lens dk. 69 x), Quaresma x, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Ersin, Mirin, Rıdvan, Mustafa Pektemek, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Kravets (dk. 57), Deniz (dk. 62) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Atiba (dk. 38), Caner (dk. 90) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Kucher, Şamil, Deniz (Kayserispor), Dorukhan, Oğuzhan, Quaresma (Beşiktaş)

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve temposu yüksek bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk gol 38. dakikada Atiba'dan geldi. Beşiktaş devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında rakip üzerinde daha baskın bir oyun sergileyen İç Anadolu ekibi, 5 dakikada 2 gol kaydederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kayseri'de peş peşe gelen golleri, 57. dakikada Artem Kravets, 62. dakikada ise Deniz Türüç kaydetti. Karşılaşmanın 90 dakikası bu skorla tamamlanıyor derken bu dakikada sahneye Caner Erkin çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele bu skorla biterken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 32'ye Beşiktaş ise 41'e yükseltti.

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

38'nci dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Hutchinson'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

58'inci dakikada sol kanattan Kayserisporlu Varela'nın ortasına ceza sahası içinde kafa ile vuran Kravets topu ağlara yolladı: 1-1.

62'nci dakikada ceza sahası dışında Atiba'dan topu çalan Deniz Türüç, ceza sahasına girerek çektiği şutta topu ağlara yolladı: 2-1.

90'ıncı dakikada sol çaprazda Caner Erkin'in yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleye yönelerek ağlarla buluştu: 2-2.