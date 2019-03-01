Süper Lig'de günün özeti! (28.02.19)

AATIF MÜJDESİ



Rize Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaptan Orhan Ovacıklı, bir lisede düzenlenen spor panelinde öğrencilerle bir araya geldi. Buruk, Aatif'in sakatlığının devam ettiğini fakat muhtemelen Fenerbahçe karşısında oynayabileceği müjdesini verdi.

ALANYA'DA İMZA



Ligde Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Alanya, genç isimlerine yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Turuncu- yeşilliler, U21 Takımı'nda forma giyen, 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



ANTALYA'DA TARIK ŞOKU!



Ankaragücü'yle oynayacak Antalya'da Tarık Çamdal sakatlandı. Bülent Korkmaz, "İki gün önceki idmanda sakatlandı. Son durumunu görmek için hazırlık maçı düşünüyordum. Sakatlığı 3-4 hafta sürecek gözüküyor" bilgisini verdi.



JAHOVIC'TEN PFDK'YA TEPKİ



Fenerbahçe maçında kırmızı gören Konyalı Jahovic'e PFDK, 2 maç ceza vermişti. İtiraz eden Jahovic'in cezasını Tahkim dün 1'e düşürdü. 31 yaşındaki Makedon futbolcu, sosyal medyadan, "Bravo PFDK!" diyerek kurula tepkisi gösterdi.