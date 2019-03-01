Süper Lig'de günün özeti! (28.02.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
AATIF MÜJDESİ
Rize Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaptan Orhan Ovacıklı, bir lisede düzenlenen spor panelinde öğrencilerle bir araya geldi. Buruk, Aatif'in sakatlığının devam ettiğini fakat muhtemelen Fenerbahçe karşısında oynayabileceği müjdesini verdi.
ALANYA'DA İMZA
Ligde Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Alanya, genç isimlerine yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Turuncu- yeşilliler, U21 Takımı'nda forma giyen, 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
ANTALYA'DA TARIK ŞOKU!
Ankaragücü'yle oynayacak Antalya'da Tarık Çamdal sakatlandı. Bülent Korkmaz, "İki gün önceki idmanda sakatlandı. Son durumunu görmek için hazırlık maçı düşünüyordum. Sakatlığı 3-4 hafta sürecek gözüküyor" bilgisini verdi.
JAHOVIC'TEN PFDK'YA TEPKİ
Fenerbahçe maçında kırmızı gören Konyalı Jahovic'e PFDK, 2 maç ceza vermişti. İtiraz eden Jahovic'in cezasını Tahkim dün 1'e düşürdü. 31 yaşındaki Makedon futbolcu, sosyal medyadan, "Bravo PFDK!" diyerek kurula tepkisi gösterdi.
- 1.3.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 83
Yorum
GS 1906 Yalaaann söylüyorsunuz yalaaann
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
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blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
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Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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