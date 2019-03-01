Süper Lig'de günün özeti! (28.02.19)
01 Mart 2019, Cuma
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'de günün özeti! (28.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (28.02.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

AATIF MÜJDESİ

Rize Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaptan Orhan Ovacıklı, bir lisede düzenlenen spor panelinde öğrencilerle bir araya geldi. Buruk, Aatif'in sakatlığının devam ettiğini fakat muhtemelen karşısında oynayabileceği müjdesini verdi.

ALANYA'DA İMZA

Ligde 'la çıkışa geçen Alanya, genç isimlerine yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Turuncu- yeşilliler, U21 Takımı'nda forma giyen, 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

ANTALYA'DA TARIK ŞOKU!

Ankaragücü'yle oynayacak 'da sakatlandı. , "İki gün önceki idmanda sakatlandı. Son durumunu görmek için hazırlık maçı düşünüyordum. Sakatlığı 3-4 hafta sürecek gözüküyor" bilgisini verdi.

JAHOVIC'TEN PFDK'YA TEPKİ

Fenerbahçe maçında kırmızı gören Konyalı Jahovic'e , 2 maç ceza vermişti. İtiraz eden Jahovic'in cezasını Tahkim dün 1'e düşürdü. 31 yaşındaki Makedon futbolcu, sosyal medyadan, "Bravo PFDK!" diyerek kurula tepkisi gösterdi.

  1. 1.3.2019
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