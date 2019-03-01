Kayserispor'dan Beşiktaş'a gözdağı
Kayseri’de Başkan Bedir, Beşiktaş’a gözdağı verdi.
Süper Lig'de Hikmet Karaman yönetiminde 9 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor, derbiden ağır yaralı çıkan Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılıların başkanı Erol Bedir, sahalarında ağırlayacakları Kara Kartal'a gözdağı verdi. Başkan Bedir, "Bu maça açık ve net olarak söylüyorum; kesin galibiyet için çıkıyoruz. Öyle 1 puan, orta puan, yarım puan gibi bir derdimiz yok. Mutlaka kazanmak zorundayız. Önceliğimiz milli takım arasına kadar oynayacağımız 3 maçtır. Bu maçların ilki olan Beşiktaş maçı bizim çıkışımızın göstergesi olacak" ifadelerini kullandı.
- 1.3.2019
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