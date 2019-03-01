Kayserispor'dan Beşiktaş'a gözdağı
01 Mart 2019, Cuma
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'dan 'a gözdağı

Kayserispor'dan Beşiktaş'a gözdağı

Kayseri’de Başkan Bedir, ’a gözdağı verdi.

'de yönetiminde 9 maçtır bileği bükülmeyen , derbiden ağır yaralı çıkan 'ı da gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılıların başkanı Erol Bedir, sahalarında ağırlayacakları 'a gözdağı verdi. Başkan Bedir, "Bu maça açık ve net olarak söylüyorum; kesin galibiyet için çıkıyoruz. Öyle 1 puan, orta puan, yarım puan gibi bir derdimiz yok. Mutlaka kazanmak zorundayız. Önceliğimiz milli takım arasına kadar oynayacağımız 3 maçtır. Bu maçların ilki olan Beşiktaş maçı bizim çıkışımızın göstergesi olacak" ifadelerini kullandı.

  1. 1.3.2019
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