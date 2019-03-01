İşte Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının tarihi

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 24.haftasını önümüzdeki günlerde geride bırakacağımız Süper Lig'de 25 ve 26. haftanın programı açıklandı. Buna göre şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, 9 Mart Cumartesi günü kötü gidişata son vermek isteyen Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin büyük maçlara iyi hazırlanması tahmin edilmesi zor bir maçın bizi beklediğine işaret ediyor.

Bir diğer şampiyonluk ekibi Galatasaray da 11 Mart Pazartesi günü TT Arena'da Antalyaspor'u ağırlayacak.

Şenol Güneş'in milli takıma geçmesiyle sürpriz yaşayan Beşiktaş, 10 Mart Pazar günü Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ünal Karaman ile tekrar çıkış yapmanınn hesaplarını yapan Trabzonspor ise, 9 Mart Cumartesi günü zor günler yaşayan Akhisar ile kozlarını paylaşacak.