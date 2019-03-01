İşte Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının tarihi
Spor Toto Süper Lig'in 25. ve 26. haftasında oynanacak mücadeleler ve saatleri TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 24.haftasını önümüzdeki günlerde geride bırakacağımız Süper Lig'de 25 ve 26. haftanın programı açıklandı. Buna göre şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, 9 Mart Cumartesi günü kötü gidişata son vermek isteyen Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin büyük maçlara iyi hazırlanması tahmin edilmesi zor bir maçın bizi beklediğine işaret ediyor.
Bir diğer şampiyonluk ekibi Galatasaray da 11 Mart Pazartesi günü TT Arena'da Antalyaspor'u ağırlayacak.
Şenol Güneş'in milli takıma geçmesiyle sürpriz yaşayan Beşiktaş, 10 Mart Pazar günü Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ünal Karaman ile tekrar çıkış yapmanınn hesaplarını yapan Trabzonspor ise, 9 Mart Cumartesi günü zor günler yaşayan Akhisar ile kozlarını paylaşacak.
İşte 25. ve 26. hafta programı:
- 01.03.2019
- Güncelleme: 01.03.2019 17:31
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
İşte Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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