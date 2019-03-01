İşte Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının tarihi
01 Mart 2019, Cuma
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İşte Medipol - Fenerbahçe maçının tarihi

İşte Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının tarihi

'in 25. ve 26. haftasında oynanacak mücadeleler ve saatleri 'nin resmi internet sitesinden açıklandı.

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 24.haftasını önümüzdeki günlerde geride bırakacağımız Süper Lig'de 25 ve 26. haftanın programı açıklandı. Buna göre şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren maçta , 9 Mart Cumartesi günü kötü gidişata son vermek isteyen Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin büyük maçlara iyi hazırlanması tahmin edilmesi zor bir maçın bizi beklediğine işaret ediyor.
Bir diğer şampiyonluk ekibi da 11 Mart Pazartesi günü TT Arena'da Antalyaspor'u ağırlayacak.
'in milli takıma geçmesiyle sürpriz yaşayan , 10 Mart Pazar günü 'da ile karşı karşıya gelecek.
ile tekrar çıkış yapmanınn hesaplarını yapan ise, 9 Mart Cumartesi günü zor günler yaşayan Akhisar ile kozlarını paylaşacak.



İşte 25. ve 26. hafta programı:




  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 17:31
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