Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 4 golle geçti!
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı Antalyaspor ile Ankaragücü arasında oynandı. Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, deplasman ekibi Ankaragücü'nün 4-2 üstünlüğüyle noktalandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Orgill (3) ve Boyd kaydederken, Antalyaspor'un golleri ise Grando ve Sangare'den geldi.
Ayrıntılar geliyor...
- 01.03.2019
- Güncelleme: 01.03.2019 22:31
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 4 golle geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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