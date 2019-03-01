Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 4 golle geçti! – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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Ankaragücü deplasmanda 'u 4 golle geçti!

Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 4 golle geçti!

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı ile Ankaragücü arasında oynandı. Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, deplasman ekibi Ankaragücü'nün 4-2 üstünlüğüyle noktalandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Orgill (3) ve Boyd kaydederken, Antalyaspor'un golleri ise Grando ve Sangare'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı ile Ankaragücü arasında oynandı. Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, deplasman ekibi Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle noktalandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Orgill kaydederken, Antalyaspor'un golleri ise Grando ve Sangare'den geldi.

Ayrıntılar geliyor...
  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 22:31
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