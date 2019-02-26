Süper Lig'de günün özeti! (25.02.19)

RİZESPOR'DA REHAVET UYARISI



Malatya'yı da eli boş gönderip, son 6 maçta 16 puan toplayan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal kritik Fenerbahçe maçı öncesinde rehavet uyarısı yaptı. Başkan Kartal, "Lig 7.'si ile küme düşme hattı arasındaki fark 8 puana geriledi. Üç puanlık sistemde kolay kolay kimse pes etmeyecektir. Çok dikkatli olmak zorundayız" dedi.



HİKMET KARAMAN GODFATHER OLDU



Konya'dan da zaferle ayrılarak, 9 maçtır yenilmeyen Kayseri'de Hikmet Karaman gönülleri fethetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar Karaman'ı, ünlü film Godfather'daki 'Baba' rolüyle özdeşleştirdi. Taraftarlar, Hikmet Karaman'ın Marlon Brando'nun posteri üzerine monte edilmiş fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, büyük ilgi çekti.



SİVASSPOR'DAN BURSA'YA GÖZDAĞI



Antalya'ya sahasında kaybeden Sivasspor, Bursaspor deplasmanında bu kaybı telafi etmek istiyor. Teknik Direktör Hakan Keleş, "Son iki maçımızı alsaydık dördüncü sıraya kadar yükselecektik fakat istediğimiz sonuçları alamadık. Bundan sonra bir seri yakalarsak tekrar Avrupa hedefini kovalayabiliriz" diye iddialı konuştu.



MALATYASPOR'DA SAKATLIK ŞOKU!



Rize'den puansız ayrılan Malatya'da, maçta sakatlanan Ekvadorlu stoper Mina'nın ayağında kırık ve yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay oynayamayacağı açıklandı. Öte yandan takımda 10 futbolcunun sakatlanması, 4 yıl önce zemini değiştirilen idman sahasına bağlandı. İdmanların bir süre Yeni Malatya Stadı'nda yapılması kararlaştırıldı.



LİDER BAŞAKŞEHİR GERİ SAYIMA GEÇTİ



Bursa engelini de kayıpsız atlatan lider Başakşehir, Malatya deplasmanından da 3 puan çıkararak sahasında oynayacağı F.Bahçe maçı öncesinde sürpriz yaşamak istemiyor. Süper Lig'in kalan 11 haftasında 6 iç saha maçına çıkacak olan turuncu-lacivertliler, 5 deplasman maçını da en az kayıpla geçerek tarihi şampiyonluğa ulaşmak istiyor.