Süper Lig'de günün özeti! (25.02.19)
26 Şubat 2019, Salı
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'de günün özeti! (25.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (25.02.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

RİZESPOR'DA REHAVET UYARISI

Malatya'yı da eli boş gönderip, son 6 maçta 16 puan toplayan 'da Başkan Hasan Kartal kritik maçı öncesinde rehavet uyarısı yaptı. Başkan Kartal, "Lig 7.'si ile küme düşme hattı arasındaki fark 8 puana geriledi. Üç puanlık sistemde kolay kolay kimse pes etmeyecektir. Çok dikkatli olmak zorundayız" dedi.

HİKMET KARAMAN GODFATHER OLDU

Konya'dan da zaferle ayrılarak, 9 maçtır yenilmeyen Kayseri'de gönülleri fethetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar Karaman'ı, ünlü film Godfather'daki 'Baba' rolüyle özdeşleştirdi. Taraftarlar, Hikmet Karaman'ın Marlon Brando'nun posteri üzerine monte edilmiş fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, büyük ilgi çekti.

SİVASSPOR'DAN BURSA'YA GÖZDAĞI

Antalya'ya sahasında kaybeden , deplasmanında bu kaybı telafi etmek istiyor. Teknik Direktör Hakan Keleş, "Son iki maçımızı alsaydık dördüncü sıraya kadar yükselecektik fakat istediğimiz sonuçları alamadık. Bundan sonra bir seri yakalarsak tekrar Avrupa hedefini kovalayabiliriz" diye iddialı konuştu.

MALATYASPOR'DA SAKATLIK ŞOKU!

Rize'den puansız ayrılan Malatya'da, maçta sakatlanan Ekvadorlu stoper Mina'nın ayağında kırık ve yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay oynayamayacağı açıklandı. Öte yandan takımda 10 futbolcunun sakatlanması, 4 yıl önce zemini değiştirilen idman sahasına bağlandı. İdmanların bir süre Yeni Malatya Stadı'nda yapılması kararlaştırıldı.

LİDER BAŞAKŞEHİR GERİ SAYIMA GEÇTİ

Bursa engelini de kayıpsız atlatan lider , Malatya deplasmanından da 3 puan çıkararak sahasında oynayacağı F.Bahçe maçı öncesinde sürpriz yaşamak istemiyor. 'in kalan 11 haftasında 6 iç saha maçına çıkacak olan turuncu-lacivertliler, 5 deplasman maçını da en az kayıpla geçerek tarihi şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

  1. 26.2.2019
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