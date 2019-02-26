MHK'nın hakem semineri başladı
MHK’nın düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri İstanbul’da başladı. MHK Başkanı Sabri Çelik, hakemlere başarılar diledi.
Türkıye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri, dün İstanbul'da başladı. Limak Eurasia Luxury Hotel'de gerçekleştirilen seminere Süper Lig hakemleri katılıyor. Seminerin açılış konuşmasını yapan Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik, hakemlere başarı diledi. MHK Eğitim Danışmanlığı görevine getirilen Jaap Uilenberg de işbaşı yaptı.
VİDEO TEST
Hollandalı danışman, MHK Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek, MHK Eğitim Danışmanı Oğuz Sarvan ile hazırladıkları yeni eğitim programını tanıttı ve bu programla ilgili hakemlere bir video test uyguladı. Seminerin öğleden sonraki bölümünde ise Jaap Uilenberg, Sarvan ve Şimşek, hakemlerle teknik çalışma gerçekleştirdi. Seminer, bugünkü eğitimlerle tamamlanacak.
HÜSEYİN GÖÇEK FIFA SEMİNERİ'NDE
Hüseyin Göçek, Katar'da başlayan FIFA Hakem Semineri'ne katılıyor. Göçek, FIFA'nın gelecek yaz düzenleyeceği 17 ve 20 yaş altı dünya kupalarına hazırlık için gerçekleştirdiği seminerde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer alıyor.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
MHK'nın hakem semineri başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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