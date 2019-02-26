İstikbal Mobilya Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları hız kazandı
26 Şubat 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları hız kazandı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları hız kazandı

, 'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına hız verdi.

Sarı kırmızılı takımın kulüp tesislerinde başlayan antrenman öncesi teknik direktör , futbolcuları ile toplantı yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çalışmanın ilk kısmında kondisyon, topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci kısmında ise U21 takımı ile A takım futbolcuları kısa pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 ay önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Kayserisporlu futbolcu Bilal Başaçıkoğlu takıma katılarak son antrenmanda yürüyüş yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun Nisan ayında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.

  1. 26.02.2019
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