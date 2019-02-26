İstikbal Mobilya Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları hız kazandı
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına hız verdi.
Sarı kırmızılı takımın kulüp tesislerinde başlayan antrenman öncesi teknik direktör Hikmet Karaman, futbolcuları ile toplantı yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çalışmanın ilk kısmında kondisyon, topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci kısmında ise U21 takımı ile A takım futbolcuları kısa pas çalışması yaptı.
Yaklaşık 1 ay önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Kayserisporlu futbolcu Bilal Başaçıkoğlu takıma katılarak son antrenmanda yürüyüş yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun Nisan ayında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
Toplam 1
Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
Toplam 1
Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları hız kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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