Hasan Kartal: "Bu sistemle Türk futbolu iyiye gitmez"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine iyi başladıklarını ve öyle de devam ettiklerini ifade ederek, "Ancak daha mücadelemiz, sıkıntılarımız ve problemlerimiz bitmedi. Geriye bakmadan ileriyi düşünmeliyiz. Sağlam adımlarla yürümeliyiz. Başarılı sonuçlarla birlikte seyircimizle birlikte kenetlendik. Her şey gayet iyi gidiyor. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız, bir yanlışa düşmeyiz. Bu şekilde devam edersek çok güzel neticelerin ortaya çıkacağını düşünüyorum" dedi.



"ARA TRANSFERDE FİRE VERMEDİK"

Şuan alabilecekleri puanları alarak yollarına devam ettiklerini kaydeden Kartal, şöyle devam etti: "Lig sonu için şimdiden bir hedef belirlemek istemiyorum ama sezon sonunda Çaykur Rizespor'un iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bence artık 'üç büyük' diye bir şey yok. Kulüplerin hepsi bana göre büyük takımlar. Her maçı önemsemek gerekiyor. Ligde kimin kimi yenebileceği hiç belli olmuyor. Bizim çok dikkatli bir şekilde ve emin adımlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ara transfer döneminde iyi takviyeler yaptık. Bu dönem transfer yapmak çok sıkıntılı ve risklidir. Bizim ekibimiz, yönetici arkadaşlarımız, sportif direktörümüz ve hocamız bu transfer döneminde iyi iş çıkardı. Çok güzel bir araştırma neticesinde transferlerimizi yaptık. Yeni transferlerimiz takıma çok çabuk entegre oldu. Uzun süredir Rizespor'da oynuyormuş gibi bir hava içerisinde devam ediyorlar. Yapılan transferlerde fire vermememiz en önemli unsur olarak görüyorum. Hepsi takıma uyum sağladı."



"YENİ MHK İNŞALLAH DAHA DİKKATLİ OLUR"

Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nin hayırlı olmasını dileyen Kartal, bu konuda şunları dedi:

"Hakem hataları her zaman olacaktır. Bunun önüne geçmek VAR'da olsa mümkün değildir. Bu hatalar ne kadar minimize edilirse o kadar iyi olur. Yeni seçilen MHK yönetimi inşallah bu konuda daha dikkatli hareket eder, biz de problemsiz maçları izleriz."



"MEVCUT SİSTEMLE TÜRK FUTBOLUNUN İYİYE GİTMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Spor Toto Süper Lig kulüpleri arasında aşırı borçlanma nedeniyle sorun yaşayan 7-8 kulüp olduğuna dikkat çeken Kartal, şu ifadeleri kullandı: "Bu durumu kulüplerin tamamına yüklemenin bir anlamı yok. Kendi kulüplerini iyi idare eden yöneticiler de var. Bu kulüplerde bir problem yok. Borçları olmasına rağmen bu borcu döndürebiliyorlar. Borçlanma konusunda dikkat edilmeli ve bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Önümüzde borçlar için bir yapılanma süreci var. Bugün yapılacak bir yapılanmanın yarın ne olacağını düşünmeden hareket etmenin sıkıntıları olabilir. Kulüplere belli bir kredi açıp yapılanma yapıldıktan sonra yeni gelen yöneticilerin tekrar borçlanmayacağını nasıl bilebiliriz. Bunlara köklü bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu konudaki köklü çözüm ise bence; yöneticilerin borçlardan sorumlu olmasıdır. Başkan ve yöneticiler kulübe bıraktıkları borçları ödemesi gerekiyor. Bu durum sağlandığı takdirde hiçbir kulüpte gereksiz harcama yapılamaz. Mevcut sistemle gidildikçe Türk futbolun durumunun iyiye gitmeyeceğini düşünüyorum. Futbol çok büyük bir sektör ve buradan ekmek yiyen çok fazla kişi var. Futbola hep beraber sahip çıkarak elimizdeki değeri korumalıyız."



"HER HAFTA BİTMEYEN BİR HEYECAN VAR"

Bu sezon ligde çok değişik bir tablo ile karşı karşıya olduklarına değinen Kartal, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Takımlar arasındaki makas hiç açılmıyor. Üst sıralarda da Başakşehir'in çok rahat olduğunu düşünmüyorum. 3 puanlık sistemde neler olabileceği belli değil. Her hafta bitmeyen bir heyecan var ve bu güzel bir heyecan. Altta düşecek olan 3 takım hemen belli olsa veya üst sıralardan kopsaydı bu heyecan yaşanmazdı. Son haftaya kadar düşen takımların ya da şampiyon olacak takımın belli olmaması heyecanı da arttıracaktır."



RİZESPOR'U DAHA İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Taraftarlara mesaj gönderen Kartal, "İyi veya kötü günde bizi yalnız bırakmamalarını talep ediyorum. Mücadelemiz en iyisini yapabilmek için olsa da işler her zaman iyi gitmeyebilir. İyi sonuçların yanında kötü de neticeler alabiliriz. Biz iyi ve kötü sonuçların ardından birlikte olacağız, kenetleneceğiz ve Rizespor'u daha iyi yerlere getireceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı. /DHA