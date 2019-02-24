Süper Lig'de günün özeti! (23.02.19)
24 Şubat 2019, Pazar
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'de günün özeti! (23.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (23.02.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ÖZDEŞ AYRILDI ADAY ÇALIMBAY

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan 'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak.

AKHİSAR'DA ARAYIŞ SÜRÜYOR

Bugün Galatasaray'a konuk olacak Akhisar'da hoca arayışları sürüyor. 18 puanla son sıraya demir atan Akigolar eski çalıştırıcısı ile görüşmüştü. Hamzaoğlu'nun bugünkü maçın ardından imzalayacağı konuşuluyor.

YABANCI HAKEM GELSİN YÖNETSİN

Ligde son 5 maçını kazanamayan Y. Malatya'da Asbaşkan Erdal Gündüz yapılan hakem hatalarına isyan etti. Gündüz, "Maçları yabancı hakemler yönetsin. Yeter artık" dedi. Gündüz, haftaya 'i yenmek istediklerini söyledi.

  1. 24.2.2019
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