Süper Lig'de günün özeti! (23.02.19)

ÖZDEŞ AYRILDI ADAY ÇALIMBAY



Göztepe Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan Rıza Çalımbay'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak.



AKHİSAR'DA ARAYIŞ SÜRÜYOR



Bugün Galatasaray'a konuk olacak Akhisar'da hoca arayışları sürüyor. 18 puanla son sıraya demir atan Akigolar eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu ile görüşmüştü. Hamzaoğlu'nun bugünkü maçın ardından imzalayacağı konuşuluyor.



YABANCI HAKEM GELSİN YÖNETSİN



Ligde son 5 maçını kazanamayan Y. Malatya'da Asbaşkan Erdal Gündüz yapılan hakem hatalarına isyan etti. Gündüz, "Maçları yabancı hakemler yönetsin. Yeter artık" dedi. Gündüz, haftaya Başakşehir'i yenmek istediklerini söyledi.