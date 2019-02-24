Süper Lig'de günün özeti! (23.02.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
ÖZDEŞ AYRILDI ADAY ÇALIMBAY
Göztepe Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan Rıza Çalımbay'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak.
AKHİSAR'DA ARAYIŞ SÜRÜYOR
Bugün Galatasaray'a konuk olacak Akhisar'da hoca arayışları sürüyor. 18 puanla son sıraya demir atan Akigolar eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu ile görüşmüştü. Hamzaoğlu'nun bugünkü maçın ardından imzalayacağı konuşuluyor.
YABANCI HAKEM GELSİN YÖNETSİN
Ligde son 5 maçını kazanamayan Y. Malatya'da Asbaşkan Erdal Gündüz yapılan hakem hatalarına isyan etti. Gündüz, "Maçları yabancı hakemler yönetsin. Yeter artık" dedi. Gündüz, haftaya Başakşehir'i yenmek istediklerini söyledi.
- 24.2.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Süper Lig'de günün özeti! (23.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.