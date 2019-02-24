Kayserispor deplasmanda tek golle kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü deplasman takımından 59. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in şutu az farkla auta çıktı.
39. dakikada sağ kanattan Deniz'in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Detaylar geliyor...
- 24.02.2019
- Güncelleme: 24.02.2019 18:30
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kayserispor deplasmanda tek golle kazandı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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