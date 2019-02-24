Kayserispor deplasmanda tek golle kazandı. – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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deplasmanda tek golle kazandı.

Kayserispor deplasmanda tek golle kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında , evinde 'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında , evinde 'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü deplasman takımından 59. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in şutu az farkla auta çıktı.

39. dakikada sağ kanattan Deniz'in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Detaylar geliyor...

  1. 24.02.2019
  2. Güncelleme: 24.02.2019 18:30
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