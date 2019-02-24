Antalyaspor yedi bitirdi

Süper Lig'in iki köklü kulübü Sivasspor ile Antalyaspor, dün Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Çıktığı son 7 lig maçında 3 beraberlik, 4 yenilgi alan Antalyaspor, zorlu deplasmanda 36'da Nazım Sangare'nin ceza sahası dışından müthiş vuruşuyla 1-0 öne geçti. 45+2'de sağdan ceza alanına giren Amilton, Braz ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Doukara skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı Antalya'nın üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda etkili olan taraf ev sahibi Yiğidolar'dı. 50'de Emre Kılınç'ın şutu Ferhat'ta kaldı. 65'te Douglas'ın sağdan ortasına yükselen Kone kafayla farkı 1'e indirdi. Golden sonra Sivas'ın hocası Hakan Keleş, risk alıp hücuma ağırlıklı oyuncuları sahaya alsa da skor değişmedi. Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretini 2-1'lik skorla dindirdi.

KONE 4. KAFA GOLÜNÜ KAYDETTİ



Sivasspor'un golcüsü Arouna Kone, bu sezon ligde 9. kez fileleri sarsmayı başardı. 22. haftada Kasımpaşa'ya 2, 23. haftada Akhisar'a 1 kafa golü atan Kone dün de kafa vuruşuyla golle buluştu. Fildişi Sahilli golcünün 77. dakikada kaçırdığı gol ise şok etkisi yarattı. Tecrübeli futbolcu, ceza sahası içinde müsait pozisyonda kenardan gelen ortayı ayağıyla dışarıya gönderdi.



3 PUANI SONUNA KADAR HAK ETTİK



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivas deplasmanında güzel oyunla 3 puana uzandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "7 maçtır kazanamamanın verdiği bir stres vardı. Sivasspor evinde kaybetmiyor. Çok güçlü bir takım, yetenekli oyuncuları olan bir takım. Maçı kazandığımız için çok sevinçliyiz. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık. Önümüzdeki maça bakacağız" dedi.