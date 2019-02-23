Süper Lig'de günün özeti! (22.02.19)

Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



KONYASPOR'DA GOLCÜ ŞOKU!

Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak olan Konyaspor'a bir kötü haber de Mustapha Yatabare'den geldi. Takımın son antrenmanında, diz iç yan bağlarından sakatlanan Malili golcünün, Kayserispor maçında oynamayacağı açıklandı. Yeşil-beyazlıların diğer santrforu Jahovic de kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



TİMSAH, 24 MAÇTIR HASRET

Zor günler geçiren Bursaspor, lider Başakşehir'le deplasmandaki kritik maçta ilklerin de peşinde olacak. 8 maçtır kazanamayan Timsah, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa'yla oynadığı maçlarda galibiyete hasret kaldı. Yeşil-beyazlılar, 24 maçtır sevinemedi.



ABDULLAH AVCI 11'E 5 ÜSTÜN

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bugün teknik adamlık kariyerlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 mücadelede 5 kez gülen Avcı olurken, Aybaba ise 2 galibiyet elde etti. Diğer oynanan 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.



YENİ KAPTAN ALİ ÇAMDALI

Konyaspor, Ali Çamdalı'nı kaptan yaptı. Bursa'da Ali Turan, sonradan oyuna giren Çamdalı'na kaptanlık bandını vermek istemiş, Aykut Kocaman izin vermemişti. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Bugün kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın doğum günü. Mutlu yıllar" ifadesi kullanıldı.



ANTALYASPOR SİVAS'A HAZIR

Ligdeki kötü gidişata Sivas'ta son vermek isteyen Antalya, kritik deplasmanda galibiyeti hedefliyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Sezon başından beri olduğu gibi hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Sivas deplasmanından da galibiyetle döneceklerine inanıyoruz" diye iddialı konuştu.



KASIMPAŞA ZOR VİRAJDA

Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, 5'te sıfırlık kabus gibi istatistiğine son vermek istiyor. 2. yarıda galibiyetin dışında beraberlik bile alamayan Paşa, formda rakibi karşısında kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Lacivert- beyazlılarda sakatlığı süren Sa ile sarı kart cezalısı Pavelka oynayamayacak.



AKİGO'DA HOCA BİLMECESİ

Lig sonuncusu Akhisar'ın Başkanı Hüseyin Eryüksel, yarın Galatasaray maçında takımı sahaya Cem Kavçak'ın çıkartacağını açıkladı. Yılmaz Vural, Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez ve Hamza Hamzaoğlu gibi isimlerle görüşen Akigo'da Eryüksel, pazartesi yeni hocayı açıklayacaklarını söyledi.



YİĞİDO EVİNDE GEÇİLMİYOR

Erzurum'dan puansız dönen Sivas, bugün ağırlayacağı Antalya'ya bilendi. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 11 lig karşılaşmasında 5 kez galip gelirken, 5 kez de rakipleriyle eşitliği bozamadı. Evinde bu sezon sadece 3. haftada Kasımpaşa'ya yenilen Yiğido, Antalyaspor'u eli boş gönderip tekrar çıkışa geçmek istiyor.



DADAŞ, BAŞKENT'TE ZAFER ARIYOR

Sivas'ı yenerek 8 hafta sonra kazanan Erzurum, deplasmanda Ankaragücü ile adeta final gibi bir maça çıkacak. 21 puana yükselen mavi-beyazlılar, ateş hattında umutlandı. Başkent ekibi ise puanını 24'e çıkartarak 16. sırada yer aldı. Dadaş'ta Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Başkent'e 3 puan için gideceklerinin altını çizerek, "Son haftalardaki gösterdiğimiz kazanma ve takım disiplinine uyma konusunda bu mücadelenin içerisinde olacağız. Bizim galibiyete daha fazla ihtiyacımız var zorluk derecesini biliyoruz. Puan ya da puanlar almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.