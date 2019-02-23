MKE Ankaragücü'nden "MKE" açıklaması
MKE Ankaragücü Kulübü, uzun yıllardır isim sponsorluğunu üstlenen Makine Kimya Endüstrisinin (MKE), bu anlaşmanın devamı konusunda kulübe bir dönüş yapmadığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kuruluş döneminden bu yana Ankaragücü'nün yanında olan MKE'nin isminin, bu sezon forma göğüs reklamı olarak da yer aldığı ifade edilerek, "İsim sponsorluğumuzun yanı sıra MKE ile iyi niyet çerçevesinde ikili ilişkililerimizi pekiştirerek, uzun yıllar süre gelen birlikteliği yine bu sezon forma göğüs sponsorluğu ile sürdürüyoruz. Gelinen bu noktada MKE tarafından kulübümüze henüz sponsorluk ile ilgili dönüş yapılmamış ve net bir adım atılmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nün yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacağı hatırlatılarak, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde de taşımaktan gurur duyduğumuz MKE yazılı formalarımız ile sahaya çıkacağımızı ve yine iyi niyet çerçevesinde MKE isim ve forma göğüs sponsorluğu altında mücadele edeceğimizi aktarmak istiyoruz." denildi.
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
MKE Ankaragücü'nden "MKE" açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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